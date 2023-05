Após discussão, homem e adolescente são baleados no Curado II

A- A+

Depois de se envolverem em uma discussão com um homem, um outro homem de 30 anos conhecido por Wemerson Xavier e uma adolescente de 15, que não teve o seu nome divulgado, foram atingidos por disparos de arma de fogo. O caso aconteceu neste domingo (28), na rua Mestre Vitalino, no bairro do Curado II.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou o caso como um “duplo homicídio tentado” e disse que já iniciou as investigações. O homem que atirou, também segundo a corporação, foi identificado, mas não foi preso até então.



Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



Abaixo, confira na íntegra a nota da PCPE sobre o ocorrido

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 28 de maio, por meio do DHPP – Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, a ocorrência de um duplo homicídio tentado, no Curado II. As vítimas, uma adolescente de 15 anos e um homem de 30 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo, após uma discussão com o autor, homem de idade não informada. As investigações foram iniciadas, e seguem até elucidação dos fatos.”

