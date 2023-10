Após discussão, jovem de 20 anos mata irmão de 21 a tiros em Olinda e é preso

A- A+

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a tiros o irmão mais velho, de 21 anos, no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime aconteceu nessa segunda-feira (9), em via pública, após uma discussão entre os envolvidos.

Após ser atingido por disparos de arma de fogo, a vítima, identificada como Erivan Gomes da Silva, não resistiu e morreu no local.



O suspeito do crime, que não teve o nome divulgado, foi autuado por homicídio e encaminhado pela equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte à delegacia.

