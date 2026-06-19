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Saúde Após dizer que não escova os dentes, Jacquin começa tratamento e promete mudar Chef publicou um vídeo em suas redes sociais ao lado de um dentista para dizer que "acabou essa história" de não fazer a higiene da boca

Depois de falar que não costuma escovar os dentes, o chef Erick Jacquin surgiu em suas redes sociais ao lado de um dentista e disse que vai começar um tratamento dentário.

No vídeo, ao lado do dentista Anderson Bernal, o jurado do programa culinário da Band Masterchef afirma que passará a dar mais atenção à saúde bucal.

“Acabou essa história de não escovar mais os dentes! Como diz meu amigo, vamos nos cuidar, porque saúde não é moda", escreveu nas redes sociais.

A declaração de que o chef não escova os dentes foi feita durante entrevista ao podcast Flow: "Eu não escovo o dente nunca. Não gosto. Eu não 'fede' na boca. Meus dentes são bonitos e inteiros. Um pouquinho marrom porque faz tempo que não faço limpeza", disse o jurado, que logo depois mostrou os dentes.

Por que devemos escovar os dentes?

Deixar de escovar os dentes diariamente pode trazer inúmeros problemas para a saúde — e não apenas a bucal. Não higienizar a boca todos os dias aumenta o risco de desenvolvimento de cárie, halitose (popularmente conhecida como mau hálito), problemas na gengiva e até levar à perda dos dentes.

Estudos apontam que a má higiene bucal pode impactar no desenvolvimento de eventos cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral (AVC). Entenda melhor os riscos abaixo:

Cárie

A cárie é uma doença bucal causada por bactérias que vivem na boca. Essas bactérias produzem ácidos que desmineralizam (corroem) o esmalte do dente. A corrosão pode chegar à dentina, camada mais profunda dos dentes, nos casos mais graves de cárie. Para evitar o problema, é importante eliminar as placas bacterianas — uma película viscosa e incolor de bactérias — que se formam na boca (dentes e gengivas) principalmente após a ingestão de alimentos. A melhor forma de fazer isso é escovando os dentes e usando fio dental.

Halitose

O mau hálito é um problema comum, todo mundo já enfrentou ou vai enfrentar um dia. Até crianças são acometidas pela halitose. O problema pode ter inúmeras causas, desde longo tempo em jejum ou diminuição da saliva por conta do período dormindo.

Deixar de escovar os dentes, deixar de usar o fio dental e de fazer a higiene da língua e bochechas, pode causar acúmulo de bactérias e restos de alimentos onde podem entrar em putrefação (causando mau hálito).

Problemas na gengiva

Existem vários problemas que podem afetar a gengiva e causar doenças na boca. Isso normalmente acontece quando a placa bacteriana não é removida. Ela produz toxinas que irritam a mucosa da gengiva podendo causar doenças como a gengivite.

Se a gengivite não for tratada, ela pode evoluir para uma periodontite e causar danos permanentes aos dentes e suas estruturas. Por isso, visite o dentista regularmente e procure sempre manter os dentes limpos e toda a boca bem cuidada.

Problemas cardíacos

Um estudo feito no Hospital Universitário de Osaka, no Japão, e publicado na revista científica Scientific Reports este ano apontou a relação da falta de higiene bucal e o risco aumentando de problemas cardiovasculares.

O achado mais importante da pesquisa indica que a doença periodontal, caso mais grave da inflamação da gengiva que pode ser causada pela má higiene bucal, é o principal vilão. Sua pior consequência é o desenvolvimento de eventos cardiovasculares, como o infarto e AVC. Além disso, pode causar o apodrecimento dos dentes, fazendo-os cair, prejudicando a mastigação.

Saiba como higienizar a boca corretamente

Passe o fio dental antes de escovar os dentes. Isso ajuda a remover o resto de comida e as placas bacterianas que ficam alojadas entre os dentes.

Escove os dentes ao acordar, depois das refeições e antes de dormir. Isso evita a formação das placas bacterianas que tanto prejudicam a saúde bucal. A escovação não deve ser muito forte e os movimentos podem ser circulares ou em "vai e vem". A higienização deve durar de 1 a 2 minutos.

Faça consultas frequentes com dentistas. A orientação, de modo geral, é comparecer a cada seis meses no consultório para uma limpeza mais profunda.

Veja o vídeo:

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