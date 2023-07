Após dois dias de paralisação, Metrô do Recife volta a circular; categoria terá assembleia na terça

A- A+

O Metrô do Recife voltou a funcionar na manhã desta sexta-feira (28) após 48 horas de paralisação deflagrada pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE).

O serviço ficou fora de operação na quarta-feira (26) e na quinta-feira (27), deixando 180 mil passageiros sem metrô. Todas as 37 estações das linhas Centro e Sul (elétrica e VLT) foram fechadas. Apesar da volta do metrô, a mobilidade segue complicada na Região Metropolitana do Recife, uma vez que os rodoviários permanecem em greve.

O presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, convocou a categoria para uma assembleia na próxima terça-feira (1º), na qual serão decididos os novos rumos do acordo coletivo de trabalho e entrará novamente em debate a luta dos profissionais contra a privatização do Metrô do Recife.

"Quero contar com a presença de todos e todas para que a gente possa avançar na garantia dos nossos direitos",ç disse Luiz Soares, em comunicado.

A assembleia, com início marcado para 18h, será realizada na Estação Recife, chamada simbolicamente pela categoria de "Praça da Greve".





Veja também

crise climática Ministros do G20 buscam consenso sobre crise climática