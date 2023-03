A- A+

Após os dois incidentes com tubarão que ocorrerem nesta segunda-feira (6) e no domingo (5), a praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, está com pouca movimentação na manhã desta terça-feira (7).

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros reforçou a recomendação para que banhistas não entrem em locais proibidos para o banho e também deu orientações para quem for entrar nas áreas permitidas. O objetivo é evitar que novos acidentes, como os ocorridos com os adolescentes em Piedade e com o surfista em Olinda, voltem a ocorrer no litoral pernambucano.





“O banhista tem que ter em mente que existem legislações hoje no estado e também nos municípios, principalmente em Jaboatão, que onde aqui a gente tem uma praia interditada, essa praia está interditada para banho. E a gente orienta que os banhistas procurem áreas de banho que tenham mar represados por arrecifes quando a maré estiver. Em maré alta de forma alguma a gente orienta que o banhista adentre o mar para banho, principalmente se a maré estiver cobrindo os arrecifes”, explicou o coronel Robson Roberto, presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit).

“Toda vez que ele decidir tomar um banho que procure essas áreas que são mais seguras, inclusive com água no máximo com altura até o joelho”, completou.

Na tarde desta terça-feira, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, reúne-se com prefeitos da Região Metropolitana do Recife para discutir ações de combate aos incidentes com tubarão no estado.

Veja também

Guerra na Ucrânia Secretário-geral da ONU viaja a Kiev para se reunir com Zelensky