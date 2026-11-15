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EUA

Após escândalo da Nvidia, Congresso dos EUA aceleram esforços para restringir exportações de chips

Suposto caso amoroso do fundador da empresa com mulher suspeita de espionagem para a China aumenta pressão por restrições do governo Trump à venda de semicondutores a Pequim

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Jensen Huang renunciou nesta quinta-feira (12) ao cargo de diretor executivo da NvidiaJensen Huang renunciou nesta quinta-feira (12) ao cargo de diretor executivo da Nvidia - Foto: Patrick T. Fallon/AFP

O Congresso dos Estados Unidos acelerou as articulações para restringir a exportação de chips avançados de inteligência artificial para a China. Segundo o Financial Times, o movimento ganhou força após a divulgação de informações sobre um suposto relacionamento extraconjugal de Jensen Huang, fundador da Nvidia, com uma mulher suspeita de trabalhar para a inteligência chinesa. Parlamentares republicanos e democratas apoiam projetos que limitam a venda desses equipamentos no exterior e ampliam o poder do Legislativo para revisar autorizações concedidas pelo governo Donald Trump.

O caso envolve a Megaspeed, empresa sediada em Singapura e cliente da Nvidia. Os EUA investigam há mais de um ano a suspeita de que a companhia estaria enviando chips ilegalmente para a China. Alice Huang, executiva da Megaspeed apontada como tendo mantido um relacionamento com Jensen Huang, é suspeita de atuar para o serviço de inteligência chinês. O fundador da Nvidia vinha defendendo a flexibilização das regras de exportação, ainda segundo o jornal britânico.


As discussões no Congresso americano

Entre as propostas em discussão está o "Remote Access Security Act", que impediria empresas chinesas de acessar remotamente chips instalados em outros países por meio de serviços de computação em nuvem.

Na sexta-feira, três deputados republicanos pediram a aprovação imediata de projetos para ampliar o controle sobre as exportações e convocaram representantes da Nvidia e do governo para prestar esclarecimentos ao Congresso.

A expectativa é que parte das propostas seja incluída na "Lei de Autorização de Defesa Nacional" (NDAA), que estabelece o orçamento e as diretrizes de financiamento do Departamento de Defesa americano.

A pressão também recai sobre o secretário de Comércio, Howard Lutnick, cobrado por parlamentares a explicar como a Nvidia recebeu autorização para vender chips à Megaspeed. O Financial Times informou que o departamento adiou medidas para incluir a empresa na lista de companhias consideradas riscos à segurança nacional pelos EUA. Na sexta-feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que sua pasta defendia havia meses a inclusão da Megaspeed nesse cadastro.

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Megaspeed diz que Alice Huang deixou a empresa em agosto de 2025

A Megaspeed afirmou, neste domingo, que Alice Huang deixou oficialmente a empresa em 30 de agosto de 2025 e não ocupa mais nenhum cargo na companhia desde então. Em comunicado divulgado à agência de notícias Reuters, a empresa de computação em nuvem sediada em Singapura disse que não comenta assuntos pessoais da ex-executiva e negou que suas operações ou cadeia de fornecimento tenham descumprido as regras de exportação dos EUA. A companhia também informou ter contratado advogados externos para conduzir uma investigação interna sobre o caso.

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