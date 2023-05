A- A+

Foi iniciado, por volta das 8h desta quinta-feira (18), o processo de demolição de mais um prédio em Olinda, no Grande Recife. Dessa vez, trata-se do bloco D do Conjunto Habitacional Juscelino Kubitscheck, situado na Rua 10, no bairro de Rio Doce, em Olinda. A expectativa é de que o trabalho seja concluído próximo sábado (20).

Todo o residencial já havia sido condenado pela Defesa Civil do município há 18 anos, segundo a Prefeitura de Olinda.

No Bloco D, que é conhecido como Brooklin, existiam 24 apartamentos, divididos entre a ocupação de 23 famílias e uma residência destinada para suporte de vigilantes.

No início deste mês, alguns estalos foram ouvidos pelos moradores, retirados na época pela prefeitura. Móveis e outros itens foram resgatados antes da demolição.

Até o momento, apenas duas das 23 famílias estão em casas de abrigo oferecidas pela gestão municipal. As outras optaram por casas de amigos ou familiares.

