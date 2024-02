A- A+

CONTA REATIVADA Após ficar fora do ar, conta da viúva de Navalny na rede X é reativada Empresa, de propriedade do magnata Elon Musk, não explicou imediatamente motivo da suspensão

A rede social X (antigo Twitter) reativou, nesta terça-feira, a conta da viúva do opositor russo Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, depois de tê-la suspendido por cerca de uma hora por supostamente violar as regras da plataforma. Navalnaya criou uma conta na rede X na segunda-feira, três dias após a morte de seu marido em uma prisão no Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos.

Em um vídeo de cerca de nove minutos de duração, a viúva de Navalny acusou na segunda-feira o presidente russo, Vladimir Putin, de matar o marido e prometeu que continuará lutando pela "liberdade" do seu país.

“Desejo viver em uma Rússia livre e quero construir uma Rússia livre. Peço que vocês fiquem ao meu lado e compartilhem a raiva comigo entre aqueles que ousaram matar o nosso futuro”, compartilhou Navalnaya nas imagens.

A advogada ainda afirmou que o ativista foi morto com Novichok, substância neurotóxica que ataca o sistema nervoso e interrompe processos essenciais do corpo humano, como a respiração, e foi usada contra o ativista.

“Eles mentem maldosamente e escondem o seu corpo à espera que os vestígios de mais um envenenamento por Novichok de Putin desapareçam”, acrescentou.

A colônia penal onde Navalny estava encarcerado, que fica localizada nas proximidades do Círculo Polar Ártico, disse para a mãe do opositor que ele foi vítima de “síndrome de morte súbita”, mas a família e aliados do dissidente acusam a Rússia de esconder seu corpo.

