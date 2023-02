A- A+

Clima Após fortes chuvas, Apac prevê terça-feira com predomínio de sol; veja como acionar Defesa Civil Sertão de Pernambuco deve receber chuvas com intensidade média, segundo Apac

Um dia após ter recebido um volume de água acima do esperado, com chuvas que causaram transtornos e alagamentos nas vias do Recife e Região Metropolitana, além de ter registrado deslizamento de barreira com uma morte em Olinda, Pernambuco deve ter seu cenário normalizado outra vez, a partir desta terça-feira (7), indo na contramão do que aconteceu nesta segunda (6), quando um “estado de atenção” de categoria laranja foi determinado pela Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

De acordo com o meteorologista Roni Guedes, o tempo deve se apresentar estável com retorno predominante do sol, se estendendo nessa condição até a próxima quinta-feira (9). “A Apac já tinha emitido um aviso meteorológico prevendo essas chuvas, principalmente para a madrugada e a manhã de segunda-feira.

Com a aproximação do sistema e o aumento das instabilidades, o aviso foi renovado e aumentado o seu nível para a categoria laranja, que é o nosso estado de atenção, já prevendo chuvas de até 100 milímetros. A maioria dos pontos da Região Metropolitana já ultrapassaram 70 milímetros de chuvas, e alguns pontos do Recife e de Olinda já chegaram aos 100 milímetros. A previsão para terça-feira, quarta e quinta é de que o tempo fique estável e que haja predomínio de sol”, projetou Guedes.

Por meio de uma nota, a APAC não descartou a possibilidade de novas chuvas nos próximos dias em Pernambuco, mas apontou apenas o Sertão como alvo de água com intensidade média. Além disso, assegurou que os rios não estão apresentando riscos de transbordamento, e que os locais alagados devem ser estabilizados outra vez.

“Os modelos meteorológicos consultados não apontam chuva significativa para terça e quarta-feira. Do ponto de vista hidrológico, espera-se a normalização do escoamento e da drenagem urbana, com relação aos rios, os mesmos encontram-se estáveis. Para a terça-feira, a previsão indica tempo parcialmente nublado com chuva rápida em toda a região do litoral no período da madrugada e primeiras horas da manhã, com intensidade fraca. Já no Agreste, tempo parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca. No Sertão, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca a moderada”, disse a Agência em comunicado.

Veja níveis de chuva registrado em algumas localidades nesta segunda-feira

Recife (Torreão) > 162 milímetros

Olinda (Bonsucesso) > 151 milímetros

Jaboatão dos Guararapes (Muribeca) > 141 milímetros

Paulista (Janga) > 135 milímetros

Ipojuca (Centro) > 107 milímetros

Abreu e Lima (Distrito Industrial) > 81 milímetros

Confira abaixo os telefones da Defesa Civil de alguns municípios da RMR

Recife: 08000813400

Olinda: (81) 992665307 e 08000810060

Paulista: 153

Jaboatão dos Guararapes: (81) 34613443 e (81) 991956655

Abreu e Lima: (81) 999336380

Araçoiaba: (81) 35438983

Cabo de Santo Agostinho: 08002818531

Camaragibe: (81) 21299564, (81) 999453015 e 153

Igarassu: (81) 994609073

Itamaracá: (81) 31812490 e 199

Ipojuca: (81) 992318607

Itapissuma: (81) 988445216

Moreno: (81) 982990974 e (81) 981282018

São Lourenço da Mata: (81) 983385407

Goiana: (81)981720288

Codecipe: (81) 31812490 e 199 (Coordenadoria da Defesa Civil)

