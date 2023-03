Após fortes chuvas, Caruaru decreta estado de emergência

A- A+

As fortes chuvas que caíram em Caruaru, no Agreste Central de Pernambuco, no fim de semana, levaram o prefeito da cidade, Rodrigo Pinheiro, a decretar estado de emergência na cidade, em edição extra do Diário Oficial do município publicada nesse domingo (19).

No sábado (18), a cidade acumulou 92 milímetros de chuva, mais do que o esperado para todo o mês de março, que é de 75 milímetros.

Na cidade, a água da chuva avançou sobre imóveis, principalmente os construídos próximos a áreas ribeirinhas. "A Defesa Civil de Pernambuco já liberou materiais, kits de limpeza e água, que a nossa equipe foi buscar no Recife. E vamos continuar em campo, nas ruas, acolhendo as pessoas que estão precisando neste momento", enfatizou o prefeito Rodrigo Pinheiro.

Ações estão sendo articuladas com o Governo do Estado, que anunciou investimento de R$ 23 milhões para reestruturação do Corpo de Bombeiros e a estruturação da Defesa Civil.

Caruaru não registrou desaparecidos ou mortes por conta dos estragos da chuva. Secretarias municipais atuam em conjunto no apoio às famílias afetadas.

No domingo, várias ruas foram limpas e desbloqueadas. Já foram entregues 200 colchões, 400 lençóis e 45 kits de higiene pessoal. Todo material arrecadado está sendo entregue às famílias que já foram mapeadas pela equipe de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SDSDH).

Segundo dados da SDSDH, até o momento foram 190 famílias atendidas, sendo 600 pessoas, 1.500 quentinhas distribuídas, além de 110 colchões entregues, 150 kits de higiene, 100 fardos de água mineral e 220 lençóis.

A partir desta segunda-feira (20), as aulas acontecerão normalmente nas escolas municipais de Caruaru e os postos de saúde estão funcionando normalmente. O prefeito Rodrigo Pinheiro antecipará, também nesta segunda, o anúncio de algumas obras na cidade, inclusive, o obra de infraestrutura classificada como "importante" para Caruaru.

