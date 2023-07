A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Após fortes chuvas, cratera se abre no Mercado de Palmares, na Mata Sul Segundo a Defesa Civil, comerciantes foram colocados em barracas fora do prédio do mercado

Uma cratera de mais de 6 metros de largura se abriu no Mercado Público de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, após as fortes chuvas que atingiram a cidade na última sexta-feira (7). O local está interditado desde então.

Por causa da cratera, vendedores foram deslocados para barracas improvisadas do lado de fora do mercado por causa do risco de desabamento do prédio.

"O sistema de drenagem causou uma erosão, precisei interditar o mercado público. A gente organizou um espaço ao lado, fora do mercado, porque hava risco de desabamento", explicou à Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (10), o coordenador da Defesa Civil de Palmares, Tonivaldo Brasil. A prefeitura pede ajuda ao Governo do Estado para fechar a cratera.

O gestor ainda afirmou que a prefeitura recebeu informativo da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) sobre as fortes chuvas que atingiram a região, especialmente na sexta-feira e no sábado (8).

Em Palmares, mais de 700 pessoas foram atingidas pelos transtornos. Ao todo, 707 ficaram desalojadas e oito, desabrigadas, segundo balanço da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe). Uma ponte de acesso ao distrito de Santo Antônio caiu. A Defesa Civil presta apoio às famílias.

O Governo do Estado reconheceu, em decretos publicados no fim de semana no Diário Oficial, que 15 municípios da Mata Sul, onde a situação é mais crítica, estão em situação de emergência. Os textos têm validade de 60 dias e facilitam o acesso a recursos para mitigar os efeitos das chuvas pelas cidades.

Pelo menos 3.480 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas por causa dos estragos e transtornos causados pelas fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a semana passada.

A gestão estadual também anunciou a disponibilização de R$ 1,34 milhão para o custeio imediato de benefícios eventuais emergenciais nos municípios afetados por situações de emergência e calamidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o transporte de umidade do Oceano Atlântico para o continente contribuiu para o aumento da nebulosidade na costa leste da região, o que favoreceu a ocorrência de chuvas. O instituto espera que as chuvas permaneçam, ao menos, até a próxima quarta-feira (12).

Veja também

SERTÃO Cão farejador ajuda polícia a encontrar 12 kg de maconha em buraco em Petrolina