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Clima Após frio atípico em novembro, temporais voltam a atingir o Brasil; veja onde e quando No Centro-Sul do País, a tendência é de elevação das temperaturas, com o afastamento do sistema de alta pressão pós-frontal que atuou nos últimos dias e favoreceu a entrada de ventos frios e úmidos do oceano

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para tempestade em São Paulo e outros Estados do País ao longo desta quinta-feira, 12. Há possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo.

Veja os Estados afetados:

- São Paulo

- Paraná

- Minas Gerais

- Trechos do Rio de Janeiro

- Goiás

- Tocantins

- Mato Grosso do Sul

- Mato Grosso

- Trechos do Pará

- Trechos da Bahia

Também está em vigência entre esta quarta-feira, 11, e quinta-feira um alerta amarelo para tempestades em áreas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Outro aviso também é válido para precipitações também nesta quarta-feira (11) em áreas do Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Temperaturas voltam a subir

No Centro-Sul do País, a tendência é de elevação das temperaturas, com o afastamento do sistema de alta pressão pós-frontal que atuou nos últimos dias e favoreceu a entrada de ventos frios e úmidos do oceano.

"Com isso, os ventos de norte voltam a predominar sobre o interior do Brasil, contribuindo para o aumento das temperaturas e da umidade", afirma o Inmet.

Em razão da condição climática, as buscas no Google Trends pelo termo "previsão do tempo" registraram relevância nas últimas horas.

Veja a variação de temperatura prevista para a cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Quarta-feira: entre 15ºC e 25ºC

- Quinta-feira: entre 18ºC e 25ºC - previsão de chuvas fortes

- Sexta-feira: entre 18ºC e 26ºC

- Sábado: entre 17ºC e 26ºC

- Domingo: entre 17ºC e 30ºC

A capital paulista registra nesta quarta-feira (11) um dia com predomínio de sol e temperaturas em elevação. Não há previsão de chuva.

A expectativa é de que a quinta-feira comece com sol e rápida elevação da temperatura na cidade de São Paulo. "A partir do meio da tarde, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima forma áreas de instabilidade que provocam chuva moderada a forte com trovoadas. Há potencial alagamentos e rajadas de vento", alerta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na sexta-feira, 13, há possibilidade de muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura estável. "À tarde, há previsão de chuva com até moderada intensidade, mas curta duração", acrescenta o órgão municipal.

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