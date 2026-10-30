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ESTADOS UNIDOS Após fuga de Flávio para os EUA, Mauro Vieira e Marco Rubio participam de reunião do G20 Secretário americano preside encontro que também contará com chanceler da Argentina, país que enfrenta desgaste diplomático com o Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, estarão nesta sexta-feira no mesmo encontro de chanceleres do G20, em Atlanta, nos Estados Unidos, em meio ao desgaste na relação entre os dois países após a fuga de Flávio Bolsonaro e as declarações de Donald Trump sobre a eleição brasileira. Apesar da presença de ambos no evento, não há uma reunião bilateral prevista.

Segundo interlocutores do governo, a orientação é manter uma postura pragmática diante dos americanos. Caso Rubio procure Vieira para conversar, porém, o chanceler brasileiro estará aberto ao diálogo. A avaliação é que não há necessidade de forçar um contato, mas também não existe disposição de fechar as portas para eventuais tratativas.

A reunião ocorre poucos dias depois de Trump voltar a questionar o resultado da eleição brasileira, sem apresentar provas de irregularidades. O presidente americano evitou reconhecer a vitória de Lula e afirmou que o pleito parecia ter sido fraudado. Apesar das declarações, disse que não pretende interferir no Brasil e que não tomou partido na disputa eleitoral a pedido do próprio presidente brasileiro.

O chanceler argentino, Pablo Quirno, também participará da reunião do G20, mas, assim como no caso de Rubio, não há encontro bilateral previsto com Vieira. A relação entre Brasília e Buenos Aires já enfrentava um período de desgaste em razão das declarações do presidente Javier Milei contra Lula, que levaram o Itamaraty a convocar o embaixador argentino para prestar esclarecimentos. A tensão ganhou um novo elemento após reportagens apontarem a participação de interlocutores argentinos na saída de Flávio do Brasil.

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