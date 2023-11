A- A+

VIOLÊNCIA Após guerra de facções e troca de tiros, três homens morrem, na comunidade do V8, em Olinda Um homem de 20 anos foi preso após confessar participação no tiroteio

Três suspeitos de tráfico de drogas morreram e um ficou ferido em uma troca de tiros com policiais, na comunidade do V8, no Varadouro, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na tarde da última quinta-feira (16). A suspeita é de que estaria acontecendo uma guerra entre facções criminosas no local pelo comando do tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a briga estaria sendo travada entre as gangues do V8 e de Santo Amaro. Os detalhes da operação foram repassados à imprensa nesta sexta (17), no Quartel do Derby, centro do Recife.

Segundo informações da polícia, a corporação já vinha recebendo denúncias relacionadas ao tráfico no V8 envolvendo pelo menos oito pessoas armadas. A operação policial começou por volta das 16h, sendo feita por quatro viaturas da Radiopatrulha e teve continuidade com auxílio do efetivo do 1º Batalhão da Polícia Militar. Foi quando aconteceu a troca de tiros, que durou cerca de dois minutos.

Três homens foram baleados, socorridos e encaminhados ao Hospital da Restauração, no Derby, centro do Recife. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. O que se sabe é de que eles são das idades de 17, 18 e 27 anos. Todos tinham passagem pela polícia por crimes de tráfico.

Um outro homem, de 20 anos, se escondeu numa área de mangue da localidade, mas, após a PM fechar o cerco, ele foi capturado, preso e confessou ter participação no tiroteio.

De acordo com o Major Davidson Michel, comandante da Radiopatrulha, a operação também resultou na apreensão de materiais que estavam sob poder da quadrilha criminosa.

"Foram apreendidos uma balança de precisão, quatro armas de fogo, sendo três revólveres e uma pistola, diversas munições pinadas de calibre 380, cartuchos deflagrados de revólveres 38, mais de 100 pedras de craque, uma quantia em dinheiro [R$ 175] e quase 50 big bigs de maconha", explicou.

Michel conta ainda que a operação continua e que as diligências em busca dos outros quatro suspeitos continuam.

"Nós não descansaremos. Vamos manter nossa presença naquela comunidade, até que possamos diminuir o nível de violência naquela comunidade", finalizou o major.

