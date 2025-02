Após incêndio destruir fantasias, Paes diz que três escolas não disputarão carnaval

A- A+

Após o incêndio que destruiu uma fábrica de fantasias em Ramos, na Zona Norte, o prefeito Eduardo Paes visitou o local tarde desta quarta-feira.

Em entrevista, Paes detalhou a proposta para não prejudicar as três escolas de samba — Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte — que perderam boa parte das peças que seriam usadas nos desfiles.

— O que a gente vai fazer é que elas não vão disputar o campeonato e também não vão ser rebaixadas. No entanto, elas também não podem vencer. Ainda hoje, vou conversar com o presidente das três escolas. Eu já conversei com o presidente da Série Ouro (Hugo Jr, presidente da LigaRJ), vim falando com ele, por isso a gente já tinha tomado essa decisão — explicou Paes, que, após chegar de viagem de Brasília, onde estava desde o início da semana, foi direto para o local.

Acompanhado do deputado federal Pedro Paulo (PSD), Eduardo Paes caminhou pela rua Roberto Silva, cumprimentou os bombeiros e os funcionários da Defesa Civil, e entrou pela porta da frente da fábrica Maximus Confecções, onde ficou por cerca de 30 minutos.

O local produzia roupas para o carnaval.

— Em primeiro lugar, queria falar que a agilidade e a eficiência dos bombeiros salvou, certamente, muitas vidas hoje. É óbvio que, neste momento, a gente busca de alguma maneira ajudar. E a prioridade é essa agora, acho que a gente olhar o tratamento, para que essas pessoas possam ter suas vidas salvas, preservadas — disse o prefeito.

Também estiveram presentes no local, o subprefeito da Zona Norte, Luis Carlos Miranda Júnior, e o secretário municipal de Coordenação Governamental, Edson Menezes.

