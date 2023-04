A- A+

Recife Após incêndio, diretor do Lar Paulo de Tarso diz que está com o "coração rasgado" Espaço é lar temporário para crianças com idades entre dois e 11 anos, em situação de risco social

Diretor administrativo do Lar Paulo de Tarso, no Ipsep, Gezsler Carlos disse estar com o "coração rasgado" por conta do incêndio que aconteceu no local durante a madrugada desta sexta-feira (14). Quatro pessoas, sendo três crianças e uma funcionária, identificada como Margareth, morreram.

"É uma dor profunda, que está rasgando o meu coração. Mas também existe uma fé inabalável em Deus", disse entre lágrimas.

A casa de número 479 da rua Jerônimo Heráclito funciona como lar temporário para crianças com idades entre dois e 11 anos, em situação de risco social.

Para o diretor, a tentativa de humanizar o espaço estava sendo bem feita.



"Nós tentamos ser cada vez mais um lar que acolhe e cada vez menos uma instituição que abriga. Vimos as crianças como os nossos filhos", afirmou, antes de relembrar uma conversa que teve com uma das crianças na semana passada.

"Conversei com ela semana passada e perguntei se ela lembrava que não sorria nem queria tirar foto logo quando chegou aqui. Ela disse que sim e eu perguntei o porquê de ter mudado. Então, ela me disse que tinha aprendido que aqui a vida poderia ser bela", relembrou.

Uma perícia deve ser realizada no local ainda nesta sexta. A suspeita do diretor é de que o incêndio tenha sido originado a partir de um curto circuito na sala.

"Nós achamos que o incêndio começou na sala, com um curto circuito", disse.



Ao todo, 19 pessoas, sendo 17 crianças e dois adultos, estavam no local. Duas vítimas, sendo uma mulher e uma criança do sexo masculino, foram encontrados sem vida na área.



A princípio, oito crianças foram levadas para o Hospital da Restauração, mas duas não resistiram e morreram durante o trajeto, totalizando quatro óbitos.



Outras quatro vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Imbiribeira. Posteriormente, duas delas também foram encaminhadas para o HR, somando oito vítimas internadas no Hospital da Restauração.



Além disso, cinco vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral de Areias, sendo quatro crianças e um adulto.

