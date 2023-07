A- A+

Em casa Após incêndio em apartamento, Nagô, cachorro de Zé Celso Martinez, recebe alta O marido do dramaturgo, Marcelo Drummond, publicou duas fotos do cachorro nas redes sociais

Após o incêndio que atingiu o apartamento de José Celso Martinez, Nagô, cachorro do dramaturgo, recebeu alta na terça-feira (4). O animal inalou a fumaça tóxica e precisou de atendimento. Ele não teve ferimentos e está sob os cuidados das irmãs de José Celso.

O marido do dramaturgo, Marcelo Drummond, publicou duas fotos do cachorro nas redes sociais, que aparentava estar bem. Já Celso Martinez teve 53% do corpo queimado e segue internado em estado grave no Hospital das Clínicas.

Incêndio

Na madrugada de terça-feira (4), um aquecedor instalado no quarto do dramaturgo José Celso Martinez, de 86 anos de idade, pegou fogo e deu início ao incêndio.

Localizado no bairro Paraíso, em São Paulo, as chamas percorreram o edifício onde Marcelo Drummond, marido de Martinez, também mora. Casado com Zé Celso desde o início de junho, Marcelo também precisou ser levado ao hospital após inalar monóxido de carbono.

