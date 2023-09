Após incêndio, Mercado da Encruzilhada reabre nesta quarta-feira (6)

A- A+

Após incêndio atingir o Mercado da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, no último domingo (3), e deixar diversos comerciantes com prejuízo, a prefeitura da cidade confirmou a reabertura do ponto para esta quarta-feira (6). O horário de funcionamento deve ser normal, das 6h às 18h.

A reabertura contempla todos os setores que não foram afetados pelo fogo, enquanto os trabalhadores das 11 operações afetadas pelo acidente receberão um auxílio de R$ 3 mil por mês, pago pela prefeitura, enquanto durar a reforma do Mercado. Além disso, eles também serão realocados para outras áreas para retomarem seus comércios.

O anúncio foi feito pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), que revelou ainda, por meio das suas redes sociais, que já foi encaminhado um protocolo para a Câmara do Recife para aprovação do auxílio emergencial destinado aos afetados.

"O Mercado da Encruzilhada reabre as suas portas a partir de amanhã, dia 6 de setembro! Nossa equipe concluiu o isolamento da área atingida pelo incêndio e restabeleceu o sistema elétrico dos demais setores do equipamento. Outra boa notícia é que já encaminhamos, à Câmara do Recife, o PL que institui o auxílio emergencial para os permissionários afetados pelo incêndio. Serão R$ 3 mil por mês até a conclusão das obras de reconstrução, junto com a oferta de um espaço temporário para comercialização", afirmou.



A reabertura do Mercado da Encruzilhada é possível após a determinação da Defesa Civil, que fez vistoria no local na segunda-feira (4), de que o espaço pode, de fato, receber o público. Assim, o ponto comercial funcionará normalmente, das 6h às 18h, de segunda a sábado, enquanto no domingo, o horário será reduzido, de 6h às 12h.

Além do auxílio emergencial e a realocação dos trabalhadores, a prefeitura também confirmou a realização de obras, que começam ainda nesta terça, com prazo de duração de 180 dias, das 11 operações afetadas pelo incêndio. Esses espaços serão abrigados por contêineres durante a reforma, como detalha o diretor presidente do CONVIVA Mercados e Feiras Autarquia Municipal, Gabriel Leitão.

“A obra de demolição da parte da estrutura comprometida para que sejam iniciadas as obras de requalificação será iniciada ainda hoje à tarde e a operação da área externa será iniciada o quanto antes. Hoje à tarde técnicos irão ao local para definir o posicionamento dos equipamentos que ficarão do lado externo do mercado”, concluiu.



