FUNCIONAMENTO Após incêndio, prédio empresarial no Pina é liberado para funcionamento Defesa Civil do Recife não encontrou riscos estruturais no International Trade Center; chamas foram controladas ainda no sábado (9)

O prédio empresarial International Trade Center (ITC), localizado na Avenida Antônio de Góes, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, seguirá funcionando normalmente a partir desta segunda-feira (11).

A informação foi confirmada pela Defesa Civil do Recife, que vistoriou o local e não identificou riscos estruturais. Por isso, não houve necessidade de interdição.

O edifício foi atingido por um incêndio na cobertura na tarde de sábado (9). Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram intensa fumaça saindo do topo do prédio de 22 andares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE), cinco viaturas foram enviadas ao endereço, incluindo duas de combate a incêndio, uma ambulância de resgate e duas de comando operacional.

As chamas foram controladas pela brigada do próprio prédio, e a corporação realizou o rescaldo para eliminar focos remanescentes. Ninguém ficou ferido.

A construtora Moura Dubeux, responsável pela construção do edifício, informou que o International Trade Center foi entregue há mais de dez anos e, desde então, opera sob gestão própria.

Mesmo sem vínculo ou responsabilidade, a companhia afirmou estar atuando de forma voluntária para colaborar com vistorias e inspeções técnicas.

