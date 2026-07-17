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TUBARÃO Após incidentes, Pernambuco vai retomar monitoramento de tubarões O estado registrou pelo menos quatro incidentes com tubarões no primeiro semestre de 2026

Após o registro de pelo menos quatro ataques de tubarão neste ano em Pernambuco, o Estado retomará o monitoramento dos animais no litoral a partir do próximo mês.

A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE) informou nesta sexta-feira, 17, que o Programa Cientista Arretado já está em andamento por meio do Projeto Ecotuba - Monitoramento e Prevenção de Incidentes com Tubarões.

O Programa Cientista Arretado é uma iniciativa do governo de Pernambuco que, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-PE) e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), conecta pesquisadores e órgãos públicos para desenvolver soluções inovadoras para desafios da administração estadual.

O Projeto Ecotuba, por sua vez, é coordenado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e, desde 2014, monitora tubarões em ilhas oceânicas brasileiras.

A iniciativa terá investimento de cerca de R$ 1 milhão e duração de 24 meses. Segundo a Semas-PE, a equipe já iniciou a compra de equipamentos, a organização da logística das saídas de campo e a contratação da embarcação.

A previsão é que a primeira expedição científica seja realizada em agosto, para a captura e marcação dos tubarões, por meio da implantação de microchip.

O monitoramento anterior foi realizado pelo Projeto de Pesquisa e Monitoramento de Tubarões no Estado de Pernambuco (Protuba), entre 2004 e 2014.

A retomada da iniciativa ocorre em um ano em que o Estado já registrou pelo menos quatro ataques de tubarões. Em janeiro, uma mulher foi mordida na perna em Fernando de Noronha. No fim do mesmo mês, um adolescente morreu após ser atacado por um tubarão em Olinda.

No fim de maio, uma criança sofreu uma mordida de tubarão em Jaboatão dos Guararapes e teve a perna amputada. No dia seguinte, outra mulher foi mordida por um tubarão na praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife.

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