Santa Cruz do Capibaribe Pernambuco: após jiboia em shopping, homem leva cobra da mesma espécie para bar no Agreste O homem foi encaminhado à delegacia da cidade, e a jiboia ficou sob os cuidados do Grupamento de Ações Ambientais

No último domingo (6), um homem chamou a atenção da população de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do Pernambuco, ao levar uma cobra jiboia para um bar no Sítio Carrapicho e deixá-la em cima da mesa do estabelecimento.

O homem que estava com o animal tem 65 anos e foi autuado em flagrante pela Polícia Civil do estado (PCPE).

Um vídeo que circula as redes sociais mostra o momento em que uma viatura do Grupamento de Proteção Ambiental chega ao local. O idoso foi levado para a 17ª Delegacia Seccional, na mesma cidade, enquanto a jiboia ficou sob os cuidados do Grupamento de Ações Ambientais.

O caso é semelhante ao ocorrido na semana passada, quando um influenciador digital foi barrado por seguranças do Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, após tentar entrar no local com sua cobra de estimação.

"Foi o pet que escolhi", disse o influenciador. Na ocasião, a PCPE informou que o autuado em questão cometeu ocorrência contra o meio ambiente, injúria e ameaça.

