A- A+

CHUVAS Após madrugada chuvosa, muro desaba e atinge casa no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife "Escutei um estrondo e logo vi que o muro tinha caído. Acordei meus meninos e saí da casa, foi quando eu vi o estrago e percebi que não tinha mais como voltar", diz Bárbara

Após as fortes chuvas que atingiram o Recife na madrugada desta quarta-feira (27), um muro caiu atingindo uma casa no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte da capital pernambucana. O deslizamento aconteceu na manhã desta quarta e não deixou vítimas.

A queda do muro aconteceu por volta das 6h30. A catadora de recicláveis Bárbara Ferreira, moradora da casa, conta que estava acordada com seu filho mais velho, de 14 anos, enquanto suas outras três filhas, de 11, 7 e 4, dormiam. “Escutei um estrondo e logo vi que o muro tinha caído. Acordei meus meninos e saí da casa, foi quando eu vi o estrago e percebi que não tinha mais como voltar”, diz Bárbara.



A moradora da casa atingida conta, ainda, que não era proprietária do imóvel, que foi cedido à família por um conhecido. Bárbara também diz que uma equipe da Defesa Civil tinha vistoriado a residência há cerca de 15 dias.

De acordo com a Defesa Civil do Recife, agentes do órgão estiveram na Rua Mirandela, local do incidente. O órgão diz, ainda, que a família que morava na casa atingida está sendo assistida pro poder público, com a possibilidade de abrigo oferecida pela Prefeitura. A família, no entanto, optou por buscar abrigo na casa de uma vizinha.



Segundo a prefeitura, a Emlurb trabalhará na remoção dos entulhos e a Defesa Civil iniciará os procedimentos para a recuperação do muro.

Ajuda

Sem moradia, com dificuldades financeiras e diversas perdas materiais, Bárbara Ferreira pede doações e ajudas para os quatro filhos. Contribuições financeiras podem ser enviadas por meio do PIX: [email protected]

Veja também

chuvas em pernambuco Chuvas: Detran-PE libera vistoria sem agendamento por 10 dias úteis em veículos que perderam placas