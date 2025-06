Após manhã de protestos, carroceiros participam de reunião pública e são escoltados em retorno

A- A+

Depois da manhã de protestos nas principais vias da capital pernambucana nesta segunda-feira (16), os carroceiros participaram, no fim da tarde, de uma reunião pública na Câmara Municipal do Recife.

O trânsito,, pela manhã, foi bastante afetado com a queima de pneus e fios nas avenidas Norte e Governador Agamenon Magalhães.

Outros locais da Região Metropolitana do Recife (RMR) também foram alvos de paralisação, como Paulista.

Os carroceiros fizeram protestos por causa da Lei Municipal nº 17.918/2013, que proíbe a circulação de veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado no município.

Reunião na Câmara Municipal

Durante o período da tarde, um grupo dos carroceiros participou de uma reunião pública na Câmara Municipal do Recife. Eles foram recebidos pelo vereador Rodrigo Coutinho (Republicanos).

Após o encontro, que contou com a presença de outras lideranças da área, os carroceiros foram escoltados pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) até o Bongi, Zona Oeste da capital pernambucana.

De acordo com o vereador, o encontro foi propositivo, na ideia de buscar a aplicabilidade da Lei Municipal nº 17.918/2013.

"Essa é uma lei de 2013. Apesar de ser antiga, nunca foi regulamentada. A Prefeitura [do Recife] está, a partir deste momento, tentando fazer a regulamentação. A gente chama a atenção que isso de fato precisa ser feito. A lei não é para ser discutida, mas, sim cumprida. Eu, particularmente, aprendi isso como legislador há mais de dez anos. A gente vai entrar nesta luta pa,ra ajudar a PCR na aplicabilidade e regulamentação da lei", afirmou Rodrigo Coutinho.

Futuro dos carroceiros

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife destacou que vem nos últimos anos trabalhando para apresentar soluções que levem à retirada gradual dos veículos de tração animal e alternativas sociais e de empregabilidade aos trabalhadores.

Até 30 de junho, a PCR realiza o cadastramento dos condutores de veículos de tração animal no município - a inscrição começou no último dia 2.

Os animais cadastrados passarão a ser identificados com microchips implantados sob a pele, contendo número individual de registro. Já as carroças receberão adesivos impermeáveis de identificação.

A partir de agosto, os carroceiros cadastrados que entregarem os animais de forma voluntária estarão aptos a receber indenização e medidas de apoio para a realocação desses trabalhadores no mercado de trabalho.

As medidas, segundo a PCR, abrangem acesso a programas de qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo por meio do CredPop Recife, encaminhamento para vagas de emprego com intermediação do GO Recife, oferta de vagas para integrar a equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) e a concessão de veículos alternativos, viabilizada em parceria com cooperativas de reciclagem.

O prazo que permite a circulação de veículos de tração animal está prorrogado até o dia 31 de janeiro de 2026. A partir desta data, os condutores estarão submetidos a penalidades civis, penais e administrativas, além de multa e apreensão do veículo e do animal.

