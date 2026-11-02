Seg, 02 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tecnologia

Após Meta, Snap faz acordo em processo sobre redes sociais nos EUA

Acerto foi definido dois dias antes do início dos trabalhos em um tribunal de Los Angeles

Reportar Erro
Snapchat faz acordo em processo sobre redes sociais nos EUASnapchat faz acordo em processo sobre redes sociais nos EUA - Foto: AFP

A proprietária do Snapchat chegou a um acordo para evitar outro julgamento histórico nos Estados Unidos sobre dependência de redes sociais.

O acerto com os autores, de valor confidencial, foi definido dois dias antes do início dos trabalhos em um tribunal de Los Angeles.

O caso seria o mais recente de uma série de processos, cujos resultados devem orientar centenas de ações semelhantes no país.

"Estamos orgulhosos de ter obtido justiça para nossos clientes (...) K.D.B. e S.J.", disseram seus advogados em um comunicado.

Leia também

• Ouro fecha em alta com otimismo sobre diálogo entre EUA e Irã para encerrar guerra

• Embraer fecha acordo para fornecer até seis aeronaves para Força Aérea da Grécia

• Binance retoma saques após roubo de mais de US$ 6 bi em ciberataque

"Nosso objetivo final é fazer com que empresas de redes sociais paguem por ações que afetaram milhões de crianças em todo o país, e esses acordos nos permitem continuar avançando nesse sentido", afirmaram.

A Snap, criadora do Snapchat, não respondeu de imediato a um pedido de comentários.

A Meta confirmou na sexta-feira um acordo com KDB, após já ter firmado anteriormente um acerto com SJ, o que havia deixado a Snap como a única ré no caso, que reunia as duas demandas.

TikTok e YouTube também figuravam como rés, mas ambas já haviam alcançado acordos, segundo seus advogados.

Documentos judiciais indicam que a defesa de SJ e KDB argumentaria que seus clientes foram expostos a aplicativos de redes sociais "viciantes e problemáticos" quando começaram a utilizá-los aos 13 e 15 anos, respectivamente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter