Após morte de soldados dos EUA na Jordânia, Biden sofre pressão difícil: atacar ou não o Irã?

Domingo (28) foi o dia que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a sua equipe temeram durante mais de três meses: o dia em que os ataques de nível relativamente baixo por parte de grupos pró-iranianos contra as tropas americanas no Oriente Médio se tornaram mortais e intensificaram a pressão sobre a Casa Branca para responder na mesma moeda.

Com três militares americanos mortos e mais de 30 feridos por um drone na Jordânia, Biden deve decidir até onde está disposto a ir em termos de retaliação, sob o risco de uma guerra mais ampla que tem procurado evitar desde o ataque terrorista do Hamas, de 7 de outubro, desencadeou a atual crise no Oriente Médio.

Até agora, Biden tinha calibrado cuidadosamente as suas respostas aos mais de 150 ataques de milícias apoiadas pelo Irã contra as forças americanas na região desde 7 de outubro. Os ataques dos EUA concentraram-se principalmente em edifícios, armas e infraestruturas, após ações que foram mais descaradas, principalmente contra os houthis no Iêmen, que têm como alvo o transporte marítimo no Mar Vermelho.

As primeiras mortes de soldados americanos sob fogo, no entanto, exigirão um nível diferente de resposta, disseram autoridades americanas, e os conselheiros do presidente estavam em consenso sobre isso quando o consultaram por videoconferência segura no domingo. O que não ficou claro foi se Biden atingiria alvos dentro do próprio Irã, como os seus críticos republicanos o instaram a fazer, dizendo que seria um “covarde” se não o fizesse, como disse um deles.

"A questão que Biden enfrenta é se ele quer apenas reagir aos acontecimentos na região ou se quer enviar uma mensagem maior que tente restaurar um sentimento de dissuasão que simplesmente não existe na região há meses" disse Brian Katulis, pesquisador sênior do Instituto Oriente Médio que trabalhou em cargos de segurança nacional no governo de Bill Clinton. — Tenho certeza de que eles estão procurando algum tipo de resposta "Cachinhos Dourados aqui” — acrescentou, querendo dizer “não muito forte” que provoque uma guerra completa, “não muito suave” que apenas prolongue o conflito.

Biden não deu nenhuma indicação sobre seu pensamento, mas prometeu responder de alguma forma.

"Os três militares americanos que perdemos eram patriotas no mais elevado sentido", disse ele em comunicado. "Faremos o possível para sermos dignos de sua honra e valor. Continuaremos o seu compromisso de combater o terrorismo. E não tenha dúvidas: chegaremos a todos os responsáveis no momento e da maneira que escolhermos".

Interpretando o ataque

O ataque na Jordânia não foi fundamentalmente diferente daquilo que as forças americanas têm visto durante mais de três meses, exceto pelo fato de ter sido mais bem sucedido. Funcionários do governo e agências de inteligência estavam tentando determinar, no domingo, se isso representava uma tentativa deliberada do Irã de escalar o conflito ou se pretendia ser o mesmo tipo de ataque limitado que os "representantes por procuração" do Irã vinham montando, mas que neste caso realmente matou americanos "por sorte".

Autoridades americanas disseram durante meses que não acreditavam que o Irã quisesse uma guerra direta com Washington e não mudaram publicamente essa avaliação no domingo. Mas, ao mesmo tempo, disseram as autoridades, o Irã tem usado as suas forças por procuração para manter a pressão sobre os EUA e Israel, enquanto Israel continua a atacar o Hamas em Gaza.

Um alto funcionário americano, que falou sob condição de anonimato para discutir informações confidenciais no domingo, disse que os EUA não acreditavam que o Irã pretendesse iniciar uma guerra mais ampla com o ataque na Jordânia. Mas advertiu que os analistas ainda estão recolhendo e avaliando a informação disponível para determinar se o Irã ordenou um ataque mais agressivo ou se um grupo de milícias decidiu fazê-lo por conta própria.

Embora um conflito mais amplo pudesse servir aos objetivos do Irã, as autoridades americanas há muito pensam que Teerã compreendeu que uma guerra direta com os Estados Unidos seria profundamente prejudicial. O ataque na Jordânia ocorreu em uma altura em que alguns responsáveis americanos estavam explorando a ideia de que o Irã poderia estar prestes a tentar controlar algumas das suas forças por procuração, uma teoria que pode ser frustrada pelo ataque na Jordânia.

Para complicar a decisão de Biden está a possibilidade de que o aumento dos combates com o Irã possa tornar mais difícil a redução dos combates em Gaza. O diretor da CIA, William J. Burns, reuniu-se com autoridades israelenses, egípcias e do Catar em Paris, no domingo, para tentar negociar um acordo no qual Israel interromperia sua campanha militar contra o Hamas por cerca de dois meses em troca da libertação de mais de 100 reféns capturados em 7 de outubro. A administração Biden também tenta negociar um acordo separado para evitar um conflito mais amplo entre Israel e outra milícia apoiada pelo Irã, o Hezbollah, que tem sede no Líbano.

Pressão interna

Os republicanos não perderam tempo, no domingo, para culpar Biden pelas mortes das tropas na Jordânia, argumentando que o seu fracasso em tomar medidas mais decisivas nos últimos três meses deixou o Irã e os seus representantes confiantes de que poderiam agir impunemente.

— O mundo inteiro está agora atento a sinais de que o presidente está finalmente preparado para exercer a força americana para obrigar o Irã a mudar o seu comportamento — disse o senador Mitch McConnell, do Kentucky, o líder republicano.

O senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, disse categoricamente: — Atinja o Irã agora. Bata neles com força.

Os republicanos argumentaram que Biden encorajou o Irã ao adular os mulás de Teerã. Citaram os seus esforços para negociar um novo acordo com o Irã para que restringisse o seu programa de armas nucleares e um acordo para libertar cinco americanos presos em troca de ajudar o regime a acessar US$ 6 bilhões de dólares que tinham sido prometidos a Teerã para fins humanitários sob uma política aprovada pelo ex-presidente Donald Trump. Esse dinheiro foi congelado dias depois do ataque de 7 de outubro.

— Ele deixou nossas tropas como alvos fáceis e agora três estão mortos e dezenas de feridos, infelizmente como previ que aconteceria durante meses — disse o senador Tom Cotton, republicano do Arkansas. — A única resposta a estes ataques deve ser uma retaliação militar devastadora contra as forças terroristas do Irã, tanto no Irã como em todo o Oriente Médio. Qualquer coisa menor que isso confirmará Joe Biden como um covarde indigno de ser comandante-chefe.

Trump, agora o principal candidato à nomeação republicana para desafiar Biden por seu antigo cargo, afirmou que “este ataque NUNCA teria acontecido se eu fosse presidente”, em uma publicação nas redes sociais no domingo.

Na verdade, o Irã e os seus representantes atacaram os interesses americanos e aliados durante a presidência de Trump e, a certa altura, Trump cancelou um ataque de retaliação que considerou excessivo. Mais tarde, ele ordenou um ataque que matou um importante general iraniano, mas quando o Irã respondeu com ataques de mísseis que feriram, mas não mataram, tropas americanas, Trump ordenou que não fossem tomadas mais medidas.

Comandante Biden

Biden ordenou ações militares em várias ocasiões nos últimos meses, inclusive no dia de Natal. Poucas horas depois de um ataque a drone lançado por militantes apoiados pelo Irã ter ferido três militares americanos, um deles gravemente, Biden ordenou ataques aéreos no Iraque em resposta. Ele também ordenou que os militares dos EUA atacassem um comandante de milícia responsabilizado pelo ataque. As forças americanas cumpriram a ordem em 4 de janeiro com um ataque de drone em Bagdá que matou o comandante, Mushtaq Jawad Kazim al-Jawari.

Até agora, as únicas mortes de militares americanos na região desde 7 de outubro não ocorreram sob ataque, mas durante uma operação no Mar Arábico para impedir o envio de armas iranianas aos houthis. Dois Navy Seals foram declarados mortos na semana passada depois que um caiu no mar e o outro mergulhou para tentar salvá-lo. Um empreiteiro civil no Iraque morreu em outubro, depois de sofrer um ataque cardíaco enquanto se protegia de um temido ataque de drone que na realidade não aconteceu.

Biden foi informado sobre o ataque na Jordânia na manhã de domingo, na Carolina do Sul, onde passava o fim de semana em campanha antes das primárias democratas. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, conversou com o presidente, junto com Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional, e seu vice, Jon Finer.

Mais tarde naquele dia, Biden e a vice-presidente Kamala Harris participaram de uma discussão virtual com Austin, Sullivan, Finer e outros conselheiros, incluindo o secretário de Estado, Antony Blinken, o general Charles Q. Brown, presidente do Estado-Maior Conjunto e Avril D. Haines, diretora de inteligência nacional.

O presidente abordou o assunto mais tarde, durante uma parada no Brookland Baptist Banquet Center em West Columbia.

— Tivemos um dia difícil ontem à noite no Oriente Médio — disse ele à multidão. — Perdemos três almas corajosas em um ataque a uma das nossas bases.... e responderemos.

