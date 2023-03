A- A+

Recife PM inaugura núcleo de saúde mental para policiais e familiares no Recife Espaço conta com 13 psicólogos e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, na rua Coronel Silva Torres, nº 73, no bairro do Derby

Com atendimento psicológico para policiais, seus familiares e dependentes legais, a Polícia Militar inaugurou um novo Núcleo de Saúde Mental no Recife. O espaço conta com 13 psicólogos e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, na rua Coronel Silva Torres, nº 73, no bairro do Derby, na área central do Recife.

Para o comandante geral da PMPE, coronel Tibério César, o novo núcleo ampliará o olhar da corporação para a necessidade de tratar a saúde mental dos policiais com ainda mais seriedade.

“Os problemas mentais precisam ser entendidos e atacados como doença, e, para isso, era preciso criar essa cultura na corporação, quebrar preconceitos, quebrar paradigmas”, afirmou.

O local foi inaugurado três meses após o ataque do soldado Guilherme Barros. No último dia 20 de dezembro, o agente matou a tiros a esposa grávida de três meses e se dirigiu até o trabalho, no 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na Zona Sul da capital, onde abriu fogo contra colegas de farda antes de cometer suicídio.

Na ocasião, a major Aline Maria, que era psicóloga de formação, não resistiu aos ferimentos e morreu. Em homenagem (In Memorian), o novo espaço de atendimento leva seu nome: Núcleo de Saúde Mental Tenente-coronel Aline Maria Lopes dos Prazeres de Luna.

De acordo com a PM, o serviço de psicologia será ofertado mediante agendamento, mas os casos de emergência serão atendidos de imediato.



“Os cuidados com a saúde mental não devem acontecer só quando se tem algum problema. É cuidar de estar bem para conseguir enfrentar as dificuldades da vida”, informou a secretária de Defesa Social, Carla Patrícia Cunha.

Além do novo Núcleo de Saúde Mental Tenente-coronel Aline Maria Lopes dos Prazeres de Luna, os policiais militares também podem procurar atendimento psicológico nas unidades da Fundação de Apoio ao Centro de Assistência Social (FCAS) espalhadas pelo Estado.

São elas: Unidade Agreste 1 (Caruaru), Unidade Agreste 2 (Garanhuns), Unidade Sertão 1 (Serra Talhada), Unidade Sertão 2 (Petrolina), Unidade Mata Norte (Nazaré da Mata) e Unidade Mata Sul (Palmares).

Veja também

Grande Recife Vigilante é afastado após mostrar arma de fogo a alunos que entraram de bermuda em escola em Moreno