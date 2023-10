A- A+

Trânsito Após mudança nas vias, fluxo de carros no Bairro do Recife é tranquilo neste domingo (29) A CTTU Recife modificou o trânsito nas ruas do bairro desde o sábado (29) após a interdição completa da Ponte Giratória, que liga o Bairro do Recife ao de São José

Conhecida popularmente como Ponte Giratória, a Ponte 12 de Setembro, que liga o Bairro do Recife ao de São José, foi completamente interditada para a passagem de veículos. Com o objetivo de facilitar o acesso dos condutores durante as obras, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) modificou o trânsito de algumas vias do bairro, desde o sábado (28), que estão com sentido invertido e vão permanecer assim até o fim das obras, previsto para até o fim deste ano.

Neste domingo (29), o fluxo de carros no Bairro do Recife foi tranquilo, apesar do local estar bastante movimentado. De acordo com agentes da CTTU que estão atuando na área, é nesta segunda-feira (30), primeiro dia útil da modificação, que os condutores vão começar a sentir a mudança. "O fluxo será mais intenso por terem muitos mais carros na rua. Talvez os condutores sintam um certo incômodo, a princípio, mas os agentes estarão espalhados por todo o bairro para facilitar o acesso e as informações", explicou um agente.

Para Bárbara Araújo, que mora na Torre e vai trabalhar diariamente no Bairro do Recife de carro, a mudança ficou confusa. "Não estava sabendo, quando cheguei aqui dei de cara com tudo diferente. Achei um pouco confuso, mas se isso for, de fato, ajudar no fluxo do trânsito, vai ser melhor para todo mundo", diz.

Para quem anda de transporte público, também é preciso ficar atento, pois o impacto é ainda maior. Ao todo, serão 72 linhas de ônibus e quatro de BRT afetadas pela mudança. Os coletivos tarão percursos maiores por causa dos retornos no Bairro do Recife até chegarem aos seus trajetos normais.

Como fica o trânsito?

As recomendações da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) para quem circular de carro pelo Bairro do Recife enquanto durar a interdição da Ponte Giratória são as seguintes:

Enquanto durar a interdição da Ponte Giratória será permitido o tráfego misto pela Avenida Dantas Barreto.

Os motoristas que vêm pela Ponte Princesa Isabel rumo ao Bairro do Recife precisam acessar a rua do Imperador, afinal, não podem mais pegar pela Ponte Buarque de Macedo. No local, o acesso pela rua Primeiro de Março está com o sentido invertido para garantir a continuidade com a Ponte Maurício de Nassau, que também está com fluxo contrário.

Quem vem pela Prefeitura e vai para Boa Viagem ou para o Bairro de São José, precisa pegar o fluxo da Ponte Buarque de Macedo, que está com seu sentido invertido, e seguir pela Rua do Imperador.

A intervenção também modificou o fluxo na rua Madre de Deus, que está o sentido invertido em direção ao Cais do Apolo no trecho entre as avenidas Marquês de Olinda e Rio Branco, enquanto a Marquês de Olinda está com sentido invertido na direção da avenida Alfredo Lisboa.

Quem vem das zonas sul e oeste, através do Cais de Santa Rita, encontram a Ponte Giratória bloqueada. Agora, o acesso ao Bairro do Recife é pela avenida Martins de Barros. Para tal, os veículos passarão a seguir pela Ponte Maurício de Nassau.



