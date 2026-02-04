Após Musk, proprietário do Telegram critica premiê espanhol por seus planos para redes sociais
Durov classificou as iniciativas impulsionadas por Sánchez como "regulações perigosas"
Assim como o magnata Elon Musk, o fundador do aplicativo de mensagens Telegram, Pavel Durov, criticou os planos anunciados pelo presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, para reforçar a regulação das redes sociais, advertindo que poderiam representar uma ameaça para a liberdade de expressão.
Em mensagem divulgada em sua plataforma, Durov classificou as iniciativas impulsionadas por Sánchez como "regulações perigosas" e advertiu que o objetivo declarado de proteger os usuários poderia, na prática, levar a um modelo de "Estado de vigilância".
O empresário questionou a proposta de proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais mediante sistemas obrigatórios de verificação de idade, o que obrigaria as plataformas a implementar controles rigorosos, estabelecendo "um precedente para rastrear a identidade de CADA usuário", escreveu.
Durov também manifestou preocupação com a possibilidade de impor responsabilidade penal aos diretores das plataformas caso não removam rapidamente conteúdos considerados ilegais ou prejudiciais, o que levará à "supercensura" e ao silêncio de "dissidências políticas, jornalismo e opiniões".
Leia também
• Espanha quer proibir acesso de menores de 16 anos às redes sociais
• Musk chama chefe do governo espanhol de 'tirano' e 'traidor' por medidas sobre redes sociais
• Portugal se soma a países que querem proibir redes sociais para menores de 16 anos
As críticas do fundador do Telegram se somam às do magnata Elon Musk, proprietário da rede social X, que acusou Sánchez de "tirano" e "traidor" esta semana, após o anúncio das medidas, em um novo choque entre dirigentes políticos europeus e grandes atores tecnológicos.
O presidente de governo da Espanha respondeu a ambos com uma citação adaptada de uma expressão popular atribuída a "Don Quixote" e que significa que as críticas são um sinal de que está avançando na direção certa.
"Deixe que os tecno-oligarcas ladrem, Sancho, é sinal de que estamos cavalgando", escreveu Sánchez no X.
Fontes da Presidência do governo espanhol destacaram que Durov usou "o seu controle" sobre o Telegram "para enviar uma mensagem em massa a todos os usuários da Espanha" com "mentiras e ataques ilegítimos".
"Este fato demonstra, por si só, a urgente necessidade de regular as redes sociais e os aplicativos de mensagens", acrescentaram essas fontes.
As iniciativas de Sánchez, apresentadas na terça-feira em um discurso em Dubai, inserem-se em um debate particularmente vivo na União Europeia sobre o controle das plataformas digitais.
Fora da Europa, a Austrália tornou-se em dezembro o primeiro país a proibir o acesso às redes sociais para menores de 16 anos, e outras nações, como Portugal, França, Dinamarca e Reino Unido, estudam ou tramitam restrições semelhantes.