GREVE DOS RODOVIÁRIOS Após negociação sem acordo com patrões, rodoviários param novamente ônibus no Centro do Recife Atos são similares aos que foram promovidos pelo Sindicato dos Rodoviários na quarta-feira

Os rodoviários voltaram a estacionar ônibus no Centro do Recife, nesta quinta-feira (27), após a terceira rodada de negociações sem êxito com a classe patronal. Os coletivos foram estacionados na avenida Guararapes e na ponte Duarte Coelho. Duas das faixas da avenida Guararapes estão ocupadas pelos veículos. Na ponte, uma das faixas é ocupadas.

Alguns ônibus estão estacionados também na avenida Conde da Boa Vista e na avenida Agamenon Magalhães. Os atos são similares aos que foram promovidos pelo Sindicato dos Rodoviários na quarta-feira (26), primeiro dia da greve por tempo indeterminado da categoria.

Aldo Lima, Presidente do Sindicato dos Rodoviários, relatou à reportagem da Folha de Pernambuco, que a audiência de conciliação, realizada nesta quinta-feira (27) pela manhã, não durou mais que dois minutos, e que, infelizmente, a Urbana-PE não apresentou nenhuma proposta, e, portanto, a greve continua.

“Vou voltar a me reunir com os meus pares para avaliarmos quais rumos iremos tomar daqui para frente, mas a greve continua. O recado que eu dou para os rodoviários é: Continuem mobilizados, lugar de trabalhador em luta é em casa ou junto com o sindicato. Não vão para as garagens”, enfatizou.

No início da manhã, ônibus tiveram pneus esvaziados e ficaram parados na PE-15, em Olinda e em Paulista.

Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estão no local para orientar motoristas e pedestres.

