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CONFLITO

Após novos ataques, Trump reitera que o Irã quer fechar um acordo

O líder americano também atacou a oposição e membros não alinhados do Partido Republicano por causa da pressões que recebe relacionadas ao conflito

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Os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, iniciados em 28 de fevereiro, mataram várias lideranças do Irã, incluindo o líder supremo Ali KhameneiOs ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, iniciados em 28 de fevereiro, mataram várias lideranças do Irã, incluindo o líder supremo Ali Khamenei - Foto: MANDEL NGAN / AFP

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 1, que o "Irã realmente quer fazer um acordo, e será um bom acordo para os EUA e aqueles que estão conosco". A declaração foi publicada na rede Truth Social horas após o Comando Central do Exército americano revelar ter conduzido ataques contra a infraestrutura militar iraniana durante o fim de semana.

O líder americano também atacou a oposição e membros não alinhados do Partido Republicano por causa da pressões que recebe relacionadas ao conflito.

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"Os 'dumocrats' (uma forma pejorativa com a qual se refere aos democratas e vários republicanos aparentemente antipatrióticos) não entendem que é MUITO mais difícil para mim fazer meu trabalho direito e negociar quando figurões políticos ficam "chilreando" negativamente, em níveis nunca vistos antes, repetidas vezes, dizendo que eu deveria ir mais rápido, ou mais devagar, ou ir à guerra, ou não ir à guerra, ou seja lá o que for", escreveu Trump. "Apenas sentem-se, relaxem; no fim, tudo vai dar certo - sempre dá!"

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