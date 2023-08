A- A+

Euroliga Após oito temporadas na NBA, Raulzinho assina com o Fenerbahçe e volta ao basquete europeu Agora apenas o brasileiro Gui Santos, que joga no Santa Cruz Warriors, filial do Golden State Warriors na G League (liga de desenvolvimento), está na liga norte-americana

Armador da seleção brasileira , que atuou pelo Cleveland Cavailiers em 2022-2023, retorna ao Velho Continente para vestir a camisa de um dos principais times da Euroliga após a disputa da Copa do Mundo FIBA 2023. Raulzinho, que vestiu as camisas de Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers, fechou com o turco Fenerbahçe, Agora apenas o brasileiro Gui Santos, que joga no Santa Cruz Warriors, filial do Golden State Warriors na G League (liga de desenvolvimento), está na liga norte-americana.

– Fui muito feliz na NBA ao longo desses oito anos, melhorei o meu basquete, ganhei espaço, provei o meu valor e joguei entre os melhores no mais alto nível. Fiquei bem empolgado com o projeto do Fener e estou animado para voltar a jogar na Europa, agora mais maduro, mais experiente, com mais bagagem. É um clube vencedor, que tem uma torcida apaixonada, mas só vou pensar na Turquia depois do Mundial. Minha cabeça está aqui, com a Seleção Brasileira, meu foco está na preparação para a Copa do Mundo. Temos um objetivo, que é fazer um bom campeonato e todos os esforços estão concentrados nisso – comentou ele, que disputou os Mundiais de Turquia-2010 e Espanha-2014 – estava machucado na edição China-2019.

Raulzinho, que tem como agentes os brasileiros Aylton Tesch e Arlem Lima, está com a Seleção Brasileira em São Paulo se preparando para a Copa do Mundo FIBA. O Mundial será disputado no Japão, nas Filipinas e na Indonésia, e o Brasil estreia dia 26 de agosto, diante do Irã (Espanha e Costa do Marfim serão os outros adversários na primeira fase). A delegação viaja nesta segunda-feira, dia 7, para a disputa de amistosos preparatórios.

Depois de ótima temporada pelos Cavs, o armador, que se prepara para a Copa do Mundo FIBA.

