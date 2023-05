Após ouvirem estalos, moradores deixam edifício às pressas em Rio Doce; imóvel já era interditado

A- A+

Um prédio em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, foi evacuado às pressas pelos moradores na noite desssa terça-feira (2) após ouvirem estalos na estrutura do edifício localizado na IV Etapa do bairro de Rio Doce.



Os primeiros estalos foram ouvidos por volta das 18h pelos moradores do Edfício Brooklin, localizado na Rua Professor Ênio Carlos de Albuquerque. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 22h30.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio, que se encontrava interditado, "apresenta sinais visuais de patologias estruturais". A interdição foi mantida e o prédio, isolado.



As 36 famílias foram evacuadas e encaminhadas para casa de parentes.

De acordo com o engenheiro da Defesa Civil Josenildo Oliveira dos Santos, o prédio passou por vistoria há três anos, por apresentar risco de desabamento.

"Verificamos que o prédio possui 48 pilares. Destes, cerca de 35 estão comprometidos. O primeiro pavimento teve perda do layout. O pessoal fez aberturas que não deveria", informou o engenheiro na manhã desta quarta-feira (3).





Edifício Brooklin, em Rio Doce - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco



Ao local, além de duas viaturas dos bombeiros, foram equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal.



A Prefeitura de Olinda informou que a responsabilidade sobre os prédios do Conjunto Habitacional JK é da seguradora Sulamérica. O local já foi alvo da Prefeitura para ordem de demolição, mas o processo vem se alongando por conta de recursos da seguradora.



A Defesa Civil estima que o prédio esteja condenado desde o início dos anos 2000. O imóvel está na lista dos 110 prédios da cidade já interditados, sob o risco de desabamento. Essa relação, conforme informado inicialmente pela gestão, teria somente prédios no modelo caixão - o Brooklin, de acordo com a Defesa Civil, é modelo misto (pilares na base e caixão nos andares).



O município informou que prestará assistência social e jurídica por diversos mecanismos a todo morador que esteja nas condições de ocupação irregular nos prédios interditados na cidade.

