EUA Após pressão de Musk, governo Trump afrouxa requisitos de segurança para novo avião presidencial Medida integra esforço do republicano e do magnata para acelerar projeto de construção de Air Force One, já atrasado

O governo Trump afrouxou os requisitos de segurança para alguns funcionários da Boeing que trabalham na construção de novos jatos Air Force One, como parte de um esforço impulsionado pelo presidente Donald Trump e Elon Musk para acelerar o projeto já atrasado.

A mudança significa que certos mecânicos e outros que trabalham em partes menos sensíveis dos aviões ou seus componentes não serão obrigados a obter uma autorização especial de segurança de alto nível, um processo que retardou a capacidade da Boeing de contratar a equipe necessária para o trabalho.

Aqueles que trabalham no projeto Air Force One ainda serão obrigados a obter autorização de segurança, mas alguns não precisarão mais ter a chamada Yankee White, licença que se aplica a membros da equipe da Casa Branca que frequentemente entram em contato próximo com o presidente.

Os anúncios de emprego da Boeing não parecem mais mencionar que o nível de autorização Yankee White é necessário. O New York Times relatou no mês passado que Musk estava pressionando pela mudança. A alteração foi relatada anteriormente pela Aviation Week e confirmada por um servidor do Pentágono.

Trump tem falado bastante sobre sua frustração com a Boeing. A empresa assinou um contrato em 2018 para os novos aviões, que deveriam estar prontos até o final do ano passado. A Força Aérea agora projeta que eles podem não estar prontos antes de 2028 ou até mais tarde.

Deborah VanNierop, porta-voz da Boeing, disse que não poderia comentar sobre nenhuma mudança feita nos requisitos de segurança para o projeto, mas destacou que "a Boeing continua a operar de acordo com os requisitos de segurança" da Força Aérea para o projeto.

Kelly Ortberg, CEO da Boeing, disse no mês passado que recebeu bem a ajuda de Musk para encontrar maneiras de acelerar o projeto.

— Estou totalmente empenhada em entregar os aviões ao presidente — disse Ortberg depois que o Times revelou que uma opção cogitada era afrouxar os requisitos de segurança para certos trabalhadores.

