A- A+

TRANSPORTE Após problema na rede aérea, Linha Sul do Metrô do Recife volta a funcionar nesta sexta-feira (19) Ramal voltou a funcionar às 5h

Após 24 horas sem operar, a Linha Sul do Metrô do Recife voltou a funcionar às 5h desta sexta-feira (19), de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

No início da manhã da quinta-feira (18), a linha foi interrompida por um problema na rede aérea, nas proximidades da Estação Imbiribeira.

Na ocasião, um trem, que estava sendo "injetado" na Linha Sul, foi danificado com a falta de energia e ficou no meio da via, impedindo a operação do ramal. A parada causou transtornos para os usuários.

A CBTU informou que a reabertura da Linha Sul nesta sexta ocorreu após atuação da manutenção e reparo da rede aérea próximo à Estação Imbiribeira.

Em contato com a Folha de Pernambuco, a assessoria de imprensa da CBTU destacou que a companhia conta com um orçamento de R$ 5 milhões para reparar danos na maior parte da frota em até seis meses e possibilitar trens com ar-condicionado à população.

Veja também

REGULAMENTAÇÃO Anvisa discute nesta sexta regulamentação de cigarro eletrônico