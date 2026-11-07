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crise no paraguai

Após protestos, ex-presidente do Paraguai deixa prisão domiciliar e é levado a quartel militar

Depois de Congresso aprovar impeachment, Justiça decretou prisão domiciliar de Santiago Peña por suposto envolvimento no escândalo do banco Ueno

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Peña foi destituído do cargo na tarde de sexta-feira, após a aprovação de seu impeachment pelo Congresso. Na sequência, a Justiça decretou sua prisão domiciliar por suposto envolvimento no escândalo do banco UenoPeña foi destituído do cargo na tarde de sexta-feira, após a aprovação de seu impeachment pelo Congresso. Na sequência, a Justiça decretou sua prisão domiciliar por suposto envolvimento no escândalo do banco Ueno - Foto: Federico Parra/AFP

O ex-presidente do Paraguai Santiago Peña foi transferido para uma unidade militar em Assunção na noite de sexta-feira (6) horas após ser destituído pelo Congresso e ter a prisão domiciliar decretada pela Justiça. A informação foi publicada pelo jornal paraguaio La Nación.

A transferência ocorreu por motivos de segurança, em meio a protestos em frente à residência onde Peña cumpria prisão domiciliar. Manifestantes exigiam que ele fosse levado a uma unidade prisional, e houve confronto com a polícia. Já segundo o jornal paraguaio ABC, a comitiva que deixou o local foi recebida com xingamentos e ovadas.

A transferência foi para o Regimiento Escolta Presidencial (REP), um quartel militar em Assunção que abriga uma unidade de elite das Forças Armadas paraguaias. A instalação é utilizada para a segurança do chefe de Estado e de seus familiares, além de receber autoridades estrangeiras em visitas oficiais. Portanto, não se trata de uma prisão.

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Peña foi destituído do cargo na tarde de sexta-feira, após a aprovação de seu impeachment pelo Congresso. Na sequência, a Justiça decretou sua prisão domiciliar por suposto envolvimento no escândalo do banco Ueno, cuja quebra desencadeou uma crise econômica e política no país. A crise também levou à renúncia do presidente do Banco Central e de outras autoridades paraguaias.

Com a saída de Peña, o então vice-presidente Pedro Alliana tomou posse como novo chefe de Estado ainda na sexta-feira (6).

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