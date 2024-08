Após queda de avião, gabinete de crise é criado em Vinhedo

A- A+

Por decisão do governo de São Paulo, acaba de ser criado um gabinete de crise em Vinhedo, para dar suporte às equipes mobilizadas na ocorrência do acidente com a aeronave ATR-72 da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido no começo da tarde desta sexta-feira (09).

A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos levando 57 passageiros e 4 tripulantes.

Não houve sobreviventes.

Atuarão no gabinete representantes das forças de segurança do estado e da Defesa Civil, que estão no local para auxiliar no trabalho.

Também vão compor o grupo representantes do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do governo do Paraná e profissionais de assistência social.

Um posto de comando avançado foi montado a aproximadamente 100 metros da ocorrência.

O combate às chamas do local da queda foi finalizado.

O Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo (IMESC) vai auxiliar na identificação dos corpos.

O Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, cidade próxima a Vinhedo, está sendo preparado para receber e identificar as vítimas.

A superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), da Polícia Civil e Militar reforçaram as equipes no local.

O Instituto Médico Legal (IML) e os responsáveis pelo recolhimento de corpos também foram encaminhadas para reforço nos trabalhos.

A Voepass está prestando informações às famílias pelo número 0800 9419712.

