EDUCAÇÃO

Após reação, MEC diz que entregará livros em Braille para alunos cegos a partir de março

Denúncia publicada por O Globo aponta que estudantes pelo país começaram o ano letivo precisando lidar, pela primeira vez, com a falta do material adaptado

Livros em Braille são importantes para alunos cegos ou com capacidade de visão reduzida Livros em Braille são importantes para alunos cegos ou com capacidade de visão reduzida  - Foto: Pexels

O Ministério da Educação (MEC) divulgou na noite desta terça-feira que distribuirá 22,3 mil livros em Braille para alunos cegos e surdocegos a partir de março. Esse investimento é de R$ 27 milhões. Esses estudantes começaram o ano letivo sem acesso ao material em 2026, como mostrou reportagem do GLOBO desta segunda-feira, o que gerou enorme reação de entidades representativas e da oposição.

De acordo com a pasta, os contratos, "que já estão em vigor", asseguram a produção e a entrega das obras destinadas aos estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Já no caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), "o processo de credenciamento segue em andamento e deve avançar ainda no primeiro semestre, garantindo a ampliação do atendimento a essa modalidade de ensino".

A denúncia de que 2026 foi o primeiro ano letivo em que alunos cegos não receberam livros em Braille desde a criação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), há quatro décadas, é da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva (Abridef), que representa o setor que produz conteúdos desse tipo, e foi confirmada pelo Instituto Benjamin Constant, órgão federal vinculado ao próprio MEC que oferece ensino especializado a esse público.

— Não haverá recursos para a produção, publicação e distribuição de livros em Braille e em tinta ampliada. O prejuízo nas escolas será enorme. Isso significa tirar a capacidade de aprendizagem em sua plenitude do aluno cego. Ele já tem a limitação da falta da visão: esse estudante aprende ouvindo e com as mãos. Se você não dispõe desse instrumento, o aluno terá um déficit cognitivo irrecuperável — afirmou Mauro Conceição, diretor do Instituto Benjamin Constant, ao Globo, na última sexta-feira.

 

Atendimento de alunos
Segundo o Ministério da Educação nesta terça-feira, o resultado prévio do Censo Escolar de 2025 aponta que há 3.116 estudantes do ensino fundamental e 379 estudantes da EJA cegos nas redes de ensino que aderiram ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). A pasta afirma ainda que o programa tem um potencial de atender até 4.591 estudantes que se encontram matriculados nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e na EJA.

"Ao todo, 6.996 estudantes cegos e surdocegos estão matriculados em escolas públicas no país, sem considerar adesão ou etapa de ensino", diz o texto.

O Censo Escolar é um levantamento realizado anualmente no qual as próprias redes de ensino informam o número de matrículas com as características de cada aluno — entre elas, se são cegos ou com baixa visão. A Abridef, no entanto, alega que o número de estudantes com essas condições chega a 45 mil. O número, de acordo com eles, é estimado a partir de dados do IBGE.

— Os dados de 45 mil alunos cegos são do IBGE, considerando a faixa etária de 5 a 14 anos. Ele também conversa com dados da área da saúde e com levantamentos da OMS. A gente também não entende essa discrepância. Tentamos nos aproximar do Inep para entender essa diferença, mas não tivemos resposta — afirma o presidente da Abridef, Rodrigo Rosso.

De acordo com o MEC, foram distribuídos em 2023 16.566 livros, por R$ 24,2 milhões, que contemplaram as etapas de transcrição e impressão dos materiais. No ano de 2024, o PNLD adquiriu 7.713 livros em Braille, com aporte de R$ 20,9 milhões, também destinados à produção e distribuição dos materiais acessíveis. Já em 2025, foram distribuídos 10.689 livros, com investimento de R$ 14,3 milhões, voltados à ampliação e manutenção do atendimento aos estudantes da rede pública.

"A produção de livros didáticos em Braille exige planejamento antecipado e uma operação especializada, que envolve desde a transcrição dos conteúdos até a impressão e a logística de distribuição em todo o país. Além do braile, o programa também contempla materiais para estudantes com baixa visão. Nesse caso, a distribuição ocorre de forma direcionada, conforme a solicitação das escolas, respeitando as necessidades específicas de cada rede e assegurando o uso adequado dos recursos públicos", diz a nota.

