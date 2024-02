A- A+

SURPRESA Após realizar DNA, mulher descobre que é filha de médico de fertilidade e tem 22 irmãos Ao receber a análise do material genético, norte-americana descobriu que também é irmã do ex-namorado

O que deveria ter sido um simples exame de DNA para auxiliar no tratamento de um problema de saúde se transformou no início de um pesadelo para a norte-americana Victoria Hill. Ao receber o resultado do teste genético, a mulher descobriu que não era filha do seu pai biológico e que possuía 22 irmãos, incluindo um dos seus ex-namorados.

Em entrevista para a CNN, Victoria afirmou que um dos seus maiores choques foi descobrir que um de seus irmãos foi seu namorado na adolescência. De acordo com a mulher, o episódio a traumatizou.

“Agora estou vendo fotos de pessoas e pensando, bem, se ele é meu irmão, qualquer um poderia ser meu irmão”, afirmou.

No entanto, a revelação veio com outra surpresa. Apesar de alegar utilizar sêmen doado, o profissional é suspeito de usar o próprio sêmen nos procedimentos, sem o consentimento das pacientes.



O teste foi procurado pela mulher para encontrar mais detalhes sobre um problema de saúde que não acometia nenhum de seus familiares. No entanto, o resultado apresentado apontou que Victoria possuía um grau de parentesco com outras 22 pessoas do estado de Connecticut e que todos eram seus irmãos.

Ao entrar em contato com algumas delas, a mulher foi informada que os irmãos haviam sido gerados a partir de procedimento de fertilidade realizado pelo médico Burton Caldwell.





