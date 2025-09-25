A- A+

Transplante Após receber rim errado, Ministério da Saúde diz que vai priorizar paciente na fila de transplante Falha interna levou Hospital Universitário Onofre Lopes a convocar paciente errado para o procedimento, que rejeitou o órgão por não ser compatível com seu tipo sanguíneo

O Ministério da Saúde disse, na noite desta quarta-feira, que vai dar prioridade na fila de transplantes ao paciente que recebeu um rim errado em Natal, no Rio Grande do Norte. Além disso, a pasta determinou que ele receba assistência integral com atendimento clínico, psicológico e medicamentoso.

O outro paciente, que deveria ter recebido o rim, também será reinserido como prioridade na fila. “Caso surja algum órgão compatível, eles serão os primeiros a receber. Essa medida foi tomada visando reduzir o prejuízo físico e emocional aos dois pacientes afetados”, afirmou o ministério em nota.



O caso ocorreu no Hospital Universitário Onofre Lopes, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), na capital potiguar. O erro aconteceu devido a uma “falha interna” na convocação do paciente pela unidade, que confundiu os dois que estavam na fila por terem um nome parecido.

Após o procedimento, porém, o que recebeu o rim apresentou reação ao órgão, que não era compatível com seu tipo sanguíneo, e precisou ser levado à unidade de terapia intensiva (UTI). O rim foi retirado e, no domingo, ele teve alta da UTI e segue na enfermaria.

“A Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes seguirá acompanhando a evolução clínica dos pacientes e todas as medidas adotadas pelo hospital”, continua a pasta da Saúde.

