MOBILIDADE Após recomendação do MPPE e denúncias da população, Vera Cruz incorpora 60 novos ônibus à frota Empresa vem sendo alvo de reclamações de passageiros com alegações de descumprimento de horário e frota reduzida

A Vera Cruz aumentou a frota em 60 novos veículos no mês de abril. A partir deste sábado (20), inclusive, nove desses ônibus já devem estar disponíveis para a população, com um investimento total, segundo a empresa, de R$ 7,85 milhões.



A ação chega após recomendações do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e do Grande Recife Consórcio de Transportes para melhoria dos serviços prestados, que passaram por investigação depois de denúncias de usuários de transporte coletivo.

Todos os 60 novos veículos estão vistoriados e aprovados, segundo a operadora. Apesar da entrega, no entanto, vale lembrar que, no acordo firmado com o MPPE, a empresa prometeu disponibilizar 70 coletivos regulamentados até o dia 15 de abril. Por mais que haja essa diferença, a empresa garantiu que está "aguardando a chegada" de mais ônibus.

Agora, a Vera Cruz precisa adquirir, até o dia 30 deste mês, mais 36 ônibus para chegar ao total de 96, número estabelecido na audiência com o ministério.

Se a proposta for cumprida como estabelecido no acordo, a empresa vai totalizar 179 ônibus a disposição para a população. Vale lembrar que o descumprimento pode causar suspensão ou revogação da permissão da operadora.

Os novos ônibus, de acordo com a empresa, são climatizados com ar-condicionado e estão equipados com um "moderno sistema de plataforma elevatória". Além disso, a Vera Cruz também garantiu que "destinou parte do investimento à aquisição de peças necessárias à manutenção dos veículos danificados".

Denúncias contra a Vera Cruz

Dentre as denúncias apresentadas pelo Grande Recife no fim do mês passado, estavam o descumprimento de horário, frota reduzida, Plataforma Elevatória Veicular - PEV quebrada/ausente, além de veículos retidos durante vistorias.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Grande Recife em busca de um posicionamento oficial sobre a entrega dos ônibus pela Vera Cruz, além de mais informações sobre as medidas prometidas. Até a última atualização desta matéria, no entanto, a reportagem não recebeu retorno.

Proposta da Vera Cruz

Durante a audiência, a Vera Cruz também se comprometeu a manter, no mínimo, durante 12 meses, zero autuações por frota reduzida, descumprimento de ordens de serviço de ônibus (OSO) ou operação de veículo retido. Além disso, a empresa deverá reduzir em pelo menos 90% as constatações de horário não realizado e Plataformas Elevatórias Veiculares (PEV) quebradas.

Outra promessa foi manter, no mínimo, 171 veículos de tipologia aprovada pelo Conselho de Transporte Metropolitano (CTM) para operação nas linhas designadas para a empresa, além de outros na frota reserva. Todos devem possuir certificado de vistoria válido. Em até 60 dias, a empresa não pode figurar entre as maiores participações proporcionais no quantitativo de reclamações registradas no CTM.

Por fim, a Vera Cruz prometeu, ainda, implantar um programa de combate à evasão de receitas em suas linhas e não ter notícia de veículos quebrados em via pública. O prazo se estende até o final do ano, salvo motivo de força maior, a ser analisado pelo CTM.

