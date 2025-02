A- A+

EUA Após recuo com o México, Trump diz que terá nova conversa com Canadá nesta tarde Ontário, centro econômico canadense, porém, já adota medidas de retaliação aos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com o primeiro ministro canadense, Justin Trudeau, nesta segunda-feira, em um momento em que a guerra de tarifas iniciada pelo americano impacta mercados pelo temor de que as taxações anunciadas por Washington tenham efeito negativo na economia mundial.

"Acabo de falar com Justin Trudeau. Voltarei a falar com ele às 15h", escreveu o presidente americano em sua rede social Truth, reafirmando que havia imposto tarifas a México e Canadá para frear a entrada de drogas nos EUA.

No sábado, Donald Trump anunciou a imposição de tarifas, parte de suas promessas de campanha, de 25% sobre bens importados do México e do Canadá. A exceção é para o setor de energia, que terá sobretaxa de 10%.

A ameaça de taxação surtiu efeito com o México. Os dois países alcançaram um acordo que suspende a adoção das tarifas pelos EUA pelo período de um mês.

Nesta segunda, a província de Ontário, centro econômico do Canadá, anunciou a proibição a empresas americanas participarem de contratos públicos no país, o que as fará "perder dezenas de bilhões de dólares em nova receita", segundo o primeiro ministro Doug Ford.

"Tudo que têm que fazer é culpar o presidente Trump", afirmou.

Ford também cancelou um contrato da província no valor de 100 milhões de dólares canadenses (US$ 68,7 milhões) com a Starlink, empresa de telefonia por satélite de Elon Musk, aliado e integrante do governo Trump.

