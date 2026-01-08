A- A+

INOVA PE Após reforma, Espaço Ciência deve ser reaberto em maio de 2026 Governo está investindo R$ 8,4 milhões no equipamento

Localizado na divisa entre Recife e Olinda, o Espaço Ciência é o principal equipamento de promoção do conhecimento científico de Pernambuco. Ele passa pela maior obra de requalificação em mais de 30 anos de existência.

Ao todo, o Governo de Pernambuco está investindo R$ 8,4 milhões no equipamento, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Com 33% das obras já concluídas, a previsão de entrega do equipamento é para maio deste ano.

“Através do Inova PE, estamos investindo mais de R$ 1 bilhão no desenvolvimento da ciência e tecnologia em nosso Estado. O Espaço Ciência é um equipamento que, por anos, ficou esquecido e agora passa por uma requalificação completa para melhor atender, sendo o elo da comunidade científica com nossos estudantes e a população em geral. O cuidado com os equipamentos públicos é prioridade da nossa gestão”, destacou a governadora Raquel Lyra.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro, destaca que a requalificação do Espaço Ciência integra a estratégia do Inova PE de fortalecimento da ciência como política pública no Estado.

"Estamos investindo para entregar à população um espaço moderno, seguro, acessível e preparado para dialogar com os desafios atuais da educação científica”, comentou.

O Espaço Ciência passa por diversas intervenções. Em sua infraestrutura, as obras estão na requalificação da drenagem, pavimentação, instalações elétricas e hidráulicas. Ainda estão sendo construídas duas novas edificações, uma delas será uma oficina para manutenção e preservação dos equipamentos do parque.

Além disso, está sendo feita a reforma interna do prédio administrativo e da recepção. Além da construção de um reservatório de água, com capacidade de 40 mil litros para abastecer o equipamento.

O diretor do Espaço Ciência, Diogo Lopes de Oliveira, falou sobre o espaço de afetividade que o equipamento possui.

“O Espaço Ciência é querido por todos em Pernambuco e no Brasil. Em breve, as pessoas vão poder acessar o equipamento novamente, reforçando nosso convite para refletir sobre a ciência, em um local completamente novo”, destacou o gestor.

Já Maurílio Santos, gerente do Espaço Ciência, destacou o que a população pode esperar após a requalificação.

“A expectativa é entregar um equipamento de qualidade, com melhor infraestrutura e segurança. Após as obras, vamos cumprir com nossa missão de forma mais assertiva, que é promover a ciência para todos os nossos visitantes. Então, as expectativas com essa requalificação são as melhores possíveis”, pontuou.

Com informações da assessoria

