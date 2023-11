A- A+

RECOMEÇO Após reforma, Lar Paulo de Tarso, no Recife, é reinaugurado Obra contou com a mobilização de diversas pessoas e organizações, reformou 17 ambientes

O Lar Paulo de Tarso, organização que atua há mais de 30 anos no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, foi reinaugurado, na tarde de segunda-feira (27). Em abril deste ano, o espaço foi atingido por um incêndio que causou a morte de três crianças e uma cuidadora.

A reforma do lar teve o apoio da Prefeitura do Recife, em um investimento de R$ 11,6 mil. O Programa Parceria entregou à instituição areias, tijolos, cimentos, arames recozidos, ripas e britas.

A obra, que contou ainda com a mobilização de diversas pessoas e organizações, reformou 17 ambientes do Lar Paulo de Tarso. A nova casa passou por reforma e foi ampliada, ganhando um primeiro andar.

Os três quartos estão, agora, melhor distribuídos, com projeto arquitetônico mais adequado para uma casa de acolhimento infantil. O local conta com jardim, playground, brinquedoteca, sala de estar e TV, refeitório, quartos, sala de estudos, cozinha e lavanderia. Nas próximas semanas, as crianças irão retornar ao espaço.

“A gente hoje vê o Lar Paulo de Tarso reconstruído. Aqui houve uma tragédia muito grande. É uma instituição do terceiro setor séria, com muitos anos de existência na cidade e que sempre fez um trabalho respeitado. Ela estava completamente regularizada. Mas, acidentalmente, ocorreu um incêndio na rede elétrica e isso vitimou cinco pessoas aqui, um adulto e quatro crianças. A sociedade civil, a prefeitura, o poder público de maneira geral, a iniciativa privada e várias instituições se juntaram e conseguiram viabilizar a reconstrução do Lar Paulo de Tarso”, afirmou o prefeito do Recife, João Campos.

Desde o incêndio, as crianças do lar foram acolhidas em uma casa de acolhimento que ganhou o nome de Margareth da Silva, uma das vítimas da tragédia. No próximo fim de semana, elas irão voltar ao espaço reformado.

Para o diretor do Lar Paulo de Tarso, Geszler Carlos Wester, a segunda-feira foi um dia de gratidão, pois foi o trabalho coletivo que proporcionou a reconstrução da instituição.

“Naquele dia de tanta dor, um facho de luz também surgiu como a nos dizer - vocês não estão sós. Começou a nascer, a brotar, dessa sociedade fantástica, uma rede de solidariedade inimaginável, linda, incrível, inesquecível, por todos os lados; independente das crenças, espíritas, católicos, evangélicos, de todos lados, independente de afinidade política, independente de orientações sexuais, independente de qualquer coisa. O bem estava falando mais alto”, contou ele.

Veja também

