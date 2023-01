Após requalificação, Econúcleo Jaqueira é entregue nesta quinta-feira (12) no Recife

A- A+

O Econúcleo Jaqueira, espaço que reune arte, sustentabilidade e educação ambiental no Parque da Jaqueira, Zona Norte do Recife, teve sua obra de requalificação concluída e está pronto para voltar a recepcionar os visitantes . O equipamento é ligado à Prefeitura do Recife por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Com um investimento de R$247 mil, o núcleo passou por melhorias no piso externo, instalação de bombas hidráulicas, novas portas de madeira, sanitários, manutenção da cobertura e revisão dos tubos de drenagem das águas pluviais. Além disso, o espaço passou por pintura externa, colocação de portas de vidro e chapa metálica, ajustes nos móveis de madeira, entre outras benfeitorias.

João Campos, prefeito do Recife, visitou o Econúcleo para conferir as atividades e realizar a entrega simbólica do equipamento. "A gente está fazendo hoje a entrega desta requalificação com muito entusiasmo, sabendo que o espaço garante informação e conscientização para as pessoas que circulam pelo parque", destacou.

O Econúcleo é um importante espaço de educação ambiental que acolhe crianças de escolas públicas municipais e outros públicos. O local tem ações permanentes, como exibição de filmes e peças de teatro, jardim com plantas medicinas, minhocário e uma sala de Centro Educativo de Energia Renovável e Mudança do Clima.

A programação de reabertura do espaço contou com apresentações infantis e culturais voltadas para crianças de escolas municipais e do Lar Paulo de Tarso, que fica no bairro Ipsep.

Tamires Victor, coordenadora do Lar Paulo de Tarso, comemora a reabertura do Econúcleo. “Para a gente é muito importante trazer as crianças acolhidas para esse espaço, porque elas podem interagir com outras crianças e aprender sobre sustentabilidade na prática. Aqui eles podem ouvir sobre a natureza, estando na natureza, estando ao ar livre”, afirmou.

Além do núcleo da Jaqueira, o Recife possui o Econúcleo Jardim Botânico. De acordo com a prefeitura, dois outros espaços serão abertos no mês de março, sendo um no bairro Dois Unidos e outro na Lagoa do Araçá.

Veja também

mudanças climáticas Oito últimos anos foram os mais quentes da história, confirma ONU