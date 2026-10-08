A- A+

INCÊNDIO Perícia vai considerar condições do imóvel e vestígios para determinar origem de incêndio na UFPE As equipes voltaram ao prédio onde funcionava a Dine na manhã desta quinta-feira (8)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) retornou, por volta das 9h20 desta quinta-feira (8), ao prédio onde funcionava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, para verificar novas suspeitas de focos de incêndio.

Um incêndio de grandes proporções atingiu o edifício na noite dessa quarta-feira (7) e se espalhou pelas instalações onde funcionavam laboratórios ligados às áreas de fármacos, informática e computação.

O fogo foi controlado pelos bombeiros, que concluíram o rescaldo por volta das 5h desta quinta-feira, sem registro de feridos. A equipe, no entanto, foi acionada após a continuidade da saída de fumaça dentro e nas laterais do imóvel, mesmo depois da conclusão do trabalho de rescaldo realizado durante a madrugada.

Na nova ocorrência, os bombeiros tentam identificar possíveis pontos ainda aquecidos e eliminar eventuais focos que pudessem provocar uma nova propagação das chamas.

Ainda não há informações sobre eventuais novos danos provocados, e a situação permanece sob acompanhamento da corporação.

Após rescaldo, bombeiros retornam a local de incêndio na UFPE para averiguar se há novos focos.- Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Após rescaldo, bombeiros retornam a local de incêndio na UFPE para averiguar se há novos focos.- Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Após rescaldo, bombeiros retornam a local de incêndio na UFPE para averiguar se há novos focos.- Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Após rescaldo, bombeiros retornam a local de incêndio na UFPE para averiguar se há novos focos.- Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Após rescaldo, bombeiros retornam a local de incêndio na UFPE para averiguar se há novos focos.- Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Após rescaldo, bombeiros retornam a local de incêndio na UFPE para averiguar se há novos focos.- Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Após rescaldo, bombeiros retornam a local de incêndio na UFPE para averiguar se há novos focos.- Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prejuízos

O incêndio provocou grandes prejuízos financeiros e científicos para a universidade. De acordo com o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, praticamente todos os equipamentos dos laboratórios foram destruídos, com perdas estimadas em aproximadamente R$ 100 milhões.

Além dos equipamentos, o prédio armazenava reagentes, amostras e outros materiais utilizados em pesquisas desenvolvidas por estudantes e pesquisadores.

Também havia dados relacionados a projetos científicos, teses e dissertações de programas de pós-graduação da instituição.

De acordo com a instituição federal, haviam no local amostras de pesquisas relacionadas a câncer, obesidade, Covid-19, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e autismo, entre outras áreas.

Os pesquisadores ainda não conseguiram dimensionar completamente as perdas científicas provocadas pelo incêndio. A universidade informou que vai avaliar os danos e prestar apoio aos professores, pesquisadores e estudantes afetados.

Investigação

As causas do incêndio ainda não foram determinadas. Um perito criminal da Polícia Federal (PF) explicou que, devido à proporção do incêndio e à extensão dos danos, o órgão possui competência e equipe especializada para realizar a análise do local e identificar as possíveis causas da ocorrência.

Segundo o perito, caso a avaliação técnica indique a necessidade de uma análise complementar da estrutura ou de outros aspectos relacionados à segurança, a PF poderá solicitar o apoio da Defesa Civil do Estado de Pernambuco.

A perícia deverá considerar as condições do imóvel e os vestígios deixados pelo fogo para determinar a origem das chamas.

Paralelamente, equipes da universidade devem avaliar os danos provocados pelo incêndio e os impactos sobre as pesquisas desenvolvidas no prédio. Não há previsão para a conclusão dos trabalhos.

Em nota, a UFPE informou que lamenta o ocorrido, especialmente pelos impactos sobre as pesquisas desenvolvidas no local.

A instituição também declarou solidariedade aos pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam nos laboratórios atingidos.

Veja também