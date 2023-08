A- A+

metrô do Recife Após retorno da operação, usuários do metrô divergem sobre greve: "Vai sair do bolso do trabalhador" As atividades devem ser paralisadas novamente nesta quarta-feira (9), às 14h

Muita gente procurou a Estação de metrô Joana Bezerra, no Centro do Recife, na manhã desta terça-feira (8), após a suspensão da greve dos metroviários. A decisão foi tomada nessa segunda (7), durante audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. As atividades devem ser paralisadas novamente nesta quarta-feira (9), às 14h.

A dona de casa, Maria dos Prazeres, veio da Estação Rodoviária com destino ao bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ela considerou a movimentação normal e contou que, durante a paralisação, chegou a pegar dois ônibus para chegar ao destino final.

“Eles estão no direito deles. Cada um faça o seu. É o justo pelo justo. Mas eu acredito que eles vão conseguir conquistar a pauta deles. São trabalhadores e precisam ganhar o pão de cada dia, como eu. Esperamos que tudo ocorra bem”, explicou.

A usuária deo metrô Maria Aparecida, que trabalha numa agência de promoções e eventos, trabalhou em home office durante parte da greve. Ela acreditsa que os metroviários não vão conseguir as reivindicações.

Metrô do Recife. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Todo mundo tem o direito de lutar, mas os mais prejudicados somos nós, os passageiros. Acredito que não vão conseguir. Ainda que consigam, depois vai sair do bolso do trabalhador, com aumento da passagem de ônibus, de metrô. A gente que paga o preço”, disse ela, que já estava atrasada para o trabalho por ter perdido o primeiro trem.

Estação liga a principais pontos da cidade

O local faz parte das linhas Centro e Sul do metrô do Recife. A estrutura é formada por plataformas que levam os passageiros com destino ao Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e Cajueiro Seco.

