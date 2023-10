A- A+

Após reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas terminar sem acordo, o Brasil manifestou "desânimo" pelo ultimato dado por Israel para evacuação de 1,1 milhão de pessoas do Norte de Gaza para o sul do enclave.

Em nome da diplomacia brasileira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o País continuará trabalhando por uma posição unificada do conselho.

Neste momento, o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU.

Após a reunião a portas fechadas, Mauro Vieira também ressaltou que a questão humanitária é "urgente", assim como a criação de corredores para a ajuda humanitária.

"Nós acreditamos que todos os esforços devem priorizar a proteção de civis, especialmente as crianças. Recebemos com desânimo a notícia de que as Forças Armadas israelenses mandaram mais um milhão de pessoas, civis, que vivem no norte de Gaza, que saiam em 24 horas", disse o chanceler brasileiro.

