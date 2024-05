Após revelar tumor no esôfago, José Mujica fala sobre tratamento: "Confio nos médicos uruguaios"

A- A+

Nesta quarta-feira (1º), o ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica (2010-2015), que há poucos dias anunciou estar com um câncer no esôfago, falou que o tumor "está localizado" e contou sobre os próximos passos de seu tratamento para a doença. Segundo ele, o procedimento que será submetido é a radioterapia.

"Fizeram exames de todos os lados, o problema está localizado e é um tipo de variante celular muito suscetível à radiação. É quase certo que o tratamento que vão me impor é radioterapia", explicou Mujica, de 88 anos, em conversa com a imprensa. E acrescentou que seguirá com sua "vida normal, tudo o que puder".

Mujica participou do tradicional churrasco no Quincho de Varela ao lado de sua esposa, Lucía Topolansky, e outras personalidades. No evento, ele disse se sentir grato por ser uruguaio.

"Como é bom ser uruguaio. Sabe por quê? Tenho recebido ligações de pessoas com as quais politicamente estive em confronto, tivemos desentendimentos, e é notável. O presidente (Luis Lacalle Pou), o doutor (Julio María) Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Pedro Bordaberry... Uma série de pessoas", agradeceu.

O ex-presidente também relatou que recebeu cumprimentos de todos e ofertas para receber tratamento médico no exterior. "Hoje veio o presidente de uma mutualista importante que tinham me avisado dos Estados Unidos. Eu não vou nem cruzar a esquina. Eu confio nos médicos uruguaios e, na minha idade, sou muito grato, vamos ver o que podemos resolver aqui no bairro mesmo", afirmou.

