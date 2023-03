A- A+

Minas Gerais Após se encontrada, mulher enterrada viva em cemitério encontra-se na UTI em estado grave A estimativa é que tenha ficado dez horas presa no túmulo

A mulher que foi enterrada viva no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI do Hospital São João Batista.

A estimativa é que tenha ficado dez horas presa no túmulo. Ela foi internada com marcas de agressão e uma lesão na cabeça.

A vítima, de 36 anos, foi encontada após os coveiros desconfiarem da estrutura do túmulo, pois o cimento estava fresco e havia sangue no local.

Em seguida, policiais militares foram acionados, que escutaram a mulher - já com a voz fraca - pedindo socorro. Então, os funcionários do cemitério foram acionados para quebrar o túmulo. A mulher foi socorrida pelo Samu e conduzida ao Hospital São João Batista.

De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos são apontados por enterrarem a mulher viva.

E a Polícia Militar indica que a vítima teria guardado entorpecentes para esses dois homens, e que o material havia sido extraviado. Por esse motivo, a dupla foi até a casa dela e a agrediu.

