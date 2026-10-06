A- A+

RECIFE Após seis dias morando no aeroporto, caminhoneiro é acolhido por moradora do bairro da Macaxeira Com sequelas de um AVC e sem renda, José Maria viajou ao Recife para encontrar uma mulher que conheceu pela internet e suspeita ter sido vítima de golpe

Um caminhoneiro de 53 anos, natural de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, que passou seis dias tendo o aeroporto do Recife como moradia foi acolhido por uma aposentada de 62 anos, moradora do Alto do Burity, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte da capital pernambucana. Ele veio parar em Pernambuco em busca de uma mulher com quem mantinha um relacionamento virtual.

José Maria de Miranda foi acolhido por Cilene Maria da Silva depois que ela soube da situação por meio da filha, Érica de Oliveira, e do genro, Diego Silva, que assistiram a uma reportagem sobre o caso, exibida por emissoras de televisão em Pernambuco.

Após passar seis dias no Aeroporto Internacional dos Guararapes, José Maria foi acolhido por Cilene Maria, no Alto do Burity, na Macaxeira, na Zona Norte do Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Após passar seis dias no Aeroporto Internacional dos Guararapes, José Maria foi acolhido por Cilene Maria, no Alto do Burity, na Macaxeira, na Zona Norte do Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Após passar seis dias no Aeroporto Internacional dos Guararapes, José Maria foi acolhido por Cilene Maria, no Alto do Burity, na Macaxeira, na Zona Norte do Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Após passar seis dias no Aeroporto Internacional dos Guararapes, José Maria foi acolhido por Cilene Maria, no Alto do Burity, na Macaxeira, na Zona Norte do Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Após passar seis dias no Aeroporto Internacional dos Guararapes, José Maria foi acolhido por Cilene Maria, no Alto do Burity, na Macaxeira, na Zona Norte do Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Após passar seis dias no Aeroporto Internacional dos Guararapes, José Maria foi acolhido por Cilene Maria, no Alto do Burity, na Macaxeira, na Zona Norte do Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco



Comovida com a situação, a aposentada decidiu ir ao aeroporto e ofereceu abrigo ao caminhoneiro em sua residência.

“Eu senti a curiosidade de conhecer ele e querer ajudá-lo. Eu senti no coração de fazer isso. Falei com meu Deus, eu consulto tudo a Deus, e Deus falou comigo que eu podia ir", contou. "Quando cheguei lá, tive contato com ele e perguntando se ele queria ir para o lar, onde eu pudesse oferecer a ele o que eu tenho. E ele disse que queria, porque pior era a situação que ele estava lá, dormindo sentado, com AVC”, completou.

Cilene Maria da Silva, de 62 anos, acolheu José Maria em sua casa, na Macaxeira, após conhecer a história do caminhoneiro. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Estadia no aeroporto

José chegou ao Recife sem dinheiro suficiente para custear hospedagem, alimentação ou uma passagem de volta para São Paulo. Durante os seis dias no terminal, dormiu sentado em um banco e utilizou as dependências do aeroporto.

Funcionários também o ajudaram, principalmente com alimentação. Em uma das ocasiões, ele sofreu uma queda enquanto tomava banho e precisou receber atendimento médico.

“Eu estou nessa situação aqui agora, passei seis dias morando no aeroporto, dormindo no banco, usando o banheiro do aeroporto. A situação estava precária”, relatou José Maria.

Relacionamento à distância

O caminhoneiro contou que havia viajado para Pernambuco com a expectativa de morar com a mulher, com quem mantinha um relacionamento à distância havia cerca de sete meses.

Segundo o paulista, os dois se conheceram pela internet e, durante o período de contato, chegou a enviar dinheiro para ela. Depois, decidiu viajar para o Recife após receber a promessa de que os dois viveriam juntos.

Porém, ao chegar ao aeroporto, a mulher não apareceu para recebê-lo e deixou de atender às ligações. Diante da ausência de contato e das dificuldades enfrentadas, ele passou a suspeitar que poderia ter sido vítima de um golpe amoroso.

“Vim de longe para cá com a intenção de morar com uma mulher, mas ela não me quis mais. No caminho, ela falou que sofreu um acidente, mas não sei se é verdade e também não a culpo se não for”, explicou.

José Maria de Miranda, de 53 anos, passou seis dias no Aeroporto Internacional dos Guararapes antes de ser acolhido | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Limitações físicas

Antes de viajar para Pernambuco, José já enfrentava limitações físicas provocadas por um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em junho deste ano.

Na época, ele trabalhava como caminhoneiro e transportava três toneladas de placas de MDF quando começou a passar mal durante uma jornada de trabalho.

Para evitar um acidente, o motorista conseguiu encostar o caminhão em um posto. Ele relata que foi socorrido por um casal e encaminhado para uma unidade de saúde, mas afirma que esperou dois dias para ser atendido.

Após o episódio, ele ficou com o lado direito do corpo paralisado, incluindo braço, mão, perna, pé e outras regiões. José relaciona o AVC a um período marcado por situações de estresse, problemas familiares, dificuldades no trabalho e uma sensação de infelicidade com a própria vida.

De acordo com o senhor, nesse período também enfrentou o afastamento de pessoas próximas, incluindo a esposa, os filhos e amigos.

“A minha família não quer saber de mim, me abandonou. Mulher, filho, irmão, todos me abandonaram. Meu corpo direito inteiro, eu não mexo. O braço também não consigo mexer, fica parado, não tem mobilidade nenhuma, e se colocar ele [o braço direito] aqui no sofá, cai”, lamentou.

José Maria, que ficou com o lado direito do corpo paralisado após sofrer um AVC enquanto trabalhava como caminhoneiro, foi acolhido por Cilene Maria depois de passar seis dias no Aeroporto do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Mesmo com as limitações físicas e a necessidade de depender de outras pessoas para realizar diversas atividades, José decidiu utilizar parte das economias que havia conseguido guardar para comprar uma passagem somente de ida para o Recife.

A expectativa era encontrar a mulher e iniciar uma nova vida ao lado dela. A situação, no entanto, terminou de forma diferente do que ele esperava. Sem conseguir contato com a mulher e sem recursos para retornar a São Paulo, o caminhoneiro permaneceu no aeroporto até a reportagem sobre o caso ser exibida na televisão.

A partir da repercussão da história, Érica e Diego conheceram a situação e comunicaram Cilene. Na casa da aposentada, José encontrou uma cama disponível e passou a receber cuidados. Cilene afirma que pretende ajudá-lo a recuperar a disposição após os dias de dificuldades vividos no aeroporto.

“Ele está muito triste com o que aconteceu, mas vida que segue e a gente tem que seguir para frente. A gente vai cuidar dele por aqui e vamos fazer o que a gente puder fazer”, destacou Cilene.

Dificuldades financeiras

Além de acolher José, Cilene também enfrenta dificuldades financeiras. A aposentada, que vive no Alto do Burity desde que nasceu, está com a casa em reforma e, segundo a filha, precisa de ajuda para adquirir materiais e itens básicos.

Érica, que trabalha como boleira, mora em uma residência ao lado da mãe e também relata dificuldades para contribuir com os custos.

Entre as necessidades estão materiais para o piso, uma pia para a cozinha, um assento sanitário e outros itens básicos para concluir a reforma. De acordo com Érica, a família não possui condições financeiras para arcar com os materiais e ainda precisa recorrer a profissionais para executar os serviços.

“Não é luxo, não. É só a questão do básico mesmo. É um piso do quarto que ela não tem, uma pia para colocar na cozinha, para ela poder lavar os pratos, um assento sanitário para sentar, que está sem, essas coisas. Precisamos muito da ajuda do povo”, explicou Érica.

Érica de Oliveira, filha de Cilene, relatou as dificuldades enfrentadas pela família para realizar reformas básicas na residência. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A situação também se estende a José, que atualmente não possui renda e depende do acolhimento recebido na residência. Por isso, Cilene afirma que qualquer contribuição pode ajudar tanto na manutenção da casa quanto nos cuidados com o caminhoneiro.

“Eu não tenho condições, e ele também não tem renda e precisa bastante. Então, assim, se puder, alguém que tem uma condiçãozinha para ajudar, só para fazer o básico mesmo, sabe? Porque, infelizmente, as nossas condições de hoje não permitem", finalizou a boleira.

As pessoas interessadas em contribuir com a família podem realizar doações por meio da chave Pix [email protected], de titularidade de Érica Maria de Oliveira.

Os valores arrecadados serão destinados à compra de materiais de construção e itens básicos necessários para a reforma da residência de Cilene Maria, além de contribuir para o custeio das necessidades de José Maria, que atualmente não possui nenhuma renda.

Veja também